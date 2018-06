Sarà il Mondiale di Cristiano Ronaldo?

Perché quello di Russia Sarà il primo mondiale che vedremo in streaming : In tre dei dieci Paesi più popolosi del mondo , Cina, Stati Uniti e Russia, lo streaming va oltre la tv. Italiani, popolo di televisivi La televisione regge grazie all'Europa. In Italia, il 74% degli ...

Perché quello di Russia Sarà il primo mondiale che vedremo in streaming : C'erano una volta le partite in tv. No, recitare il de profundis della televisione è troppo. Però le abitudini stanno cambiando: il mondiale in Russia sarà la prima coppa dello streaming. Non perché la tecnologia non fosse già presente quattro anni fa, ma perché nei prossimi giorni gli spettatori che guarderanno gli incontri via internet sfioreranno quelli che sceglieranno la televisione. Lo afferma ...

Francia - presidente federazione : 'Deschamps Sarà ct anche dopo il Mondiale' : 'Abbiamo qualità tecniche al di sopra della media, i nostri giocatori sono nei migliori club del mondo', ha detto. 'L'obiettivo per noi è la semifinale, e molti team possono aspirare a questo, tutti ...

Russia 2018 - per gli scommettitori Sarà il Mondiale dei record : Italia o no, la Coppa del Mondo resta l'evento dell'anno e attorno ad esso si muove una folla di scommesse che si potranno giocare anche On Demand e anche nel corso del Mondiale. La principale ...

INFORTUNIO MBAPPÈ/ "Solo una botta" : ci Sarà al debutto del Mondiale : INFORTUNIO Mbappé, salta l'esordio ai Mondiali? Brutta entrata di Rami e l'attaccante del Paris Saint German resta a terra, abbandonando prima della fine l'allenamento della Francia.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Russia 2018 - un capo ultrà assicura : "Sarà il Mondiale della sicurezza - non picchieremo stranieri" : Il Mondiale è ormai alle porte dato che domani alle ore 17 italiane la Russia padrona di casa aprirà le danze affrontando l'Arabia Saudita. Il sistema di sicurezza è massimo visto che si vorranno ...

Il Mondiale secondo Lloyd’s : la Francia Sarà campione del mondo : La compagnia assicurativa ha stimato il valore delle rose delle nazionali che parteciperanno a Russia 2018, indicando la Francia come futura vincitrice. L'articolo Il Mondiale secondo Lloyd’s: la Francia sarà campione del mondo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fabio Cannavaro : "Sarà il Mondiale dei giovani fenomeni. Balotelli? Pronto per essere il leader" : Stare fuori dai Mondiali e fare da sparring partner ai francesi in amichevole "servirà ad aprirci gli occhi". Parola di Fabio Cannavaro che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha affermato senza mezzi termini che "i francesi sono molto più avanti di noi". L'Italia ha bisogno di ripartire, per Cannavaro, e Roberto Mancini potrebbe essere la chiave giusta."Mi piace che abbia fatto giocare tutti, fregandosene delle critiche. Far ...

F1 - Mondiale 2018 : Vettel-Hamilton - Sarà una lotta serrata. Ma quando la Ferrari non sbaglia… : E così il settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio. L’atteso GP del Canada ha visto una Ferrari tornata al successo con Sebastian Vettel. Una vittoria convincente, quella della scuderia di Maranello, abile a migliorare la macchina nel corso del weekend di Montreal. Non era iniziata in maniera positiva la tre giorni nordamericana per il tedesco. Un venerdì disastroso nel quale sia lui che la SF71H non avevano ...

Australia - Arzani trova il primo gol in nazionale : Sarà lui il più giovane di tutto il Mondiale : Non gli resta che conquistare il mondo. D'altronde, alla sua età, la sfrontatezza non deve mancargli. Russia 2018, tutti i video Guarda tutti i video

Giornata mondiale degli oceani - l'Onu : "Se non cambiamo presto ci Sarà più plastica che pesci" : L'edizione 2018 è dedicata alla lotta contro la plastica, autentico flagello dei mari di tutto il mondo. Compreso il Mediterraneo, dove presto partirà un esperimento con enormi acquari salvavita

Il 2019 Sarà un anno pericoloso per l'economia mondiale? : Da Bridgewater Associates a JP Morgan Il 2019 potrebbe essere un periodo pericoloso per l'economia, anche perché i mercati sono rimasti nella tiepida rassicurazione di un mercato in versione ...

I benefici economici del Mondiale sulle città russe - il caso di Saransk : La rassegna iridata sarà un'opportunità per alcune città di farsi conoscere e di trasformarsi in una destinazione globalmente riconosciuta. L'articolo I benefici economici del Mondiale sulle città russe, il caso di Saransk è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla Lazio al Mondiale con l'Argentina : il fisioterapista Genovesi Sarà a Russia 2018 : Il fisioterapista è ancora sotto contratto con la squadra inglese ma sarà anche al Mondiale con l'Argentina: Genovesi ha rilasciato un'intervista al 'Corriere dello Sport' per raccontare le sue ...