ilfattoquotidiano

: Sanità, operata al cuore resta paralizzata: “Dopo 15 anni chiedo ancora giustizia”. Nel petto ha un elettrodo (dime… - fattoquotidiano : Sanità, operata al cuore resta paralizzata: “Dopo 15 anni chiedo ancora giustizia”. Nel petto ha un elettrodo (dime… - pl1952 : LA GIUSTIZIA IN ITALIA SERVE SOLO AD INGRASSARE GIUDICI E AVVOCATI MA I CITTADINI SONO SOLO POLLAME! Sanità, operat… - CesareOrtis : RT @twittopolis: #italiana #help Sanità, operata al cuore resta paralizzata: “Dopo 15 anni chiedo ancora giustizia”. Nel petto ha un elettr… -

(Di sabato 16 giugno 2018) La signora Antonella Mari porta la sua medaglia letteralmente sul: è un elettrodo che nessuno è riuscito più a estrarre dei cinque dimenticati. Ultima, ma non la più incisiva anomalia di un’operazione alche doveva guarirla ma ha finito per mandarla in coma e immobilizzarla per il resto della vita. Con la sua polo rosa e gli occhiali rossi come le scarpe, sulla sedia a rotelle e una copia del Fatto in mano, non parla ma la sua presenza testimonia una richiesta di giustizia con il sorriso sulle labbra. E’ lì come a dire “eccomi, sono viva e ho bisogno che lo sappiate. Non fate finta che non sia così. Domani può toccare ad altri”. Con la sua medaglia Antonella Mari era in aula a fine maggio, davanti alla Cassazione chiamata ad esprimersi sulla causa intentata insieme ai suoi familiari contro l’ospedale San Raffaele di Milano per veder riconosciuta la responsabilità della ...