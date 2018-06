San Antonio-Leonard verso la rottura | i Lakers pronti a inseguirlo

Mercato NBA - Kawhi Leonard vuole lasciare i San Antonio Spurs : Che la situazione tra Kawhi Leonard e i San Antonio Spurs fosse complicata era noto a tutti, ma in pochi si sarebbero aspettati che si sarebbe risolta così. Secondo quanto riportato da numerosi media ...

Messina a lutto per i due fratellini morti nell'incendio : annullati gli spettacoli della Notte Bianca di Sant'Antonio : Antonio partecipando al dolore annulla tutti gli spettacoli previsti per le piazze e per le strade del centro cittadino in occasione della Notte Bianca programmata per sabato 16 giugno. Invitiamo i ...

NBA - San Antonio Spurs : Gregg Popovich pensa al ritiro nel 2020 : L'idea è quella di concludere lì la carriera nel mondo del basket , quando Popovich avrà compiuto 71 anni, , dedicandosi magari negli ultimi mesi soltanto ai destini della nazionale a stelle e ...

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E, nella giornata di ieri, vigilia della festa, 2.780 pellegrini sono passati dinanzi alle Reliquie e oltre 3.800 alle ore 15.00 di oggi. Dall’Inizio della Tredicina sono quindi 45.338 i passaggi conteggiati, senza contare quelli della giornata di oggi che si presume into

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio (4) : (AdnKronos) - grande folla si prevede anche per la Santa Messa solenne delle ore 17 presieduta da padre Giovanni Voltan, Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali cui seguirà, tempo atmosferico permettendo, la Processione con le Reliquie del Santo che precedono la Statua del Santo uscita dal

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Sono immagine e speranza per la vita e il suo senso, per le relazioni sociali e le loro dinamiche; sono incoraggiamento per chi attende giustizia, anche in rapporto alla società che spesso esclude ed emargina. Se per intervento del Signore, per miracolo, guarisce il corp

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sin dal mattino sono stati circa una quarantina gli interventi di soccorso con due ospedalizzazioni. Il Cisom rafforzerà le postazioni a partire dalla Messa delle 17, momento in cui solitamente aumentano gli interventi. Come sempre grande attenzione in questa giornata dal

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - Nonostante la solennità cada di giorno infrasettimanale, Basilica di sant'Antonio gremita stamani sin dalla prima messa delle sei con tutti i posti a sedere occupati. Come sempre un grande abbraccio dai Padovani e dai pellegrini di tutto il mondo giunti oggi sino a qui.

Padova : i carabinieri intensificano controlli nelle ore precedenti celebrazione Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Verso le 19,40 a Selvazzano Dentro, presso il supermercato Prix di via Monte Grappa, i carabinieri hanno denunciato per furto in concorso una donna italiana ed un uomo tunisino, entrambi del 1981 che avevano rubato circa 50 euro di merce che è stata restituita a legittimo

Padova : i carabinieri intensificano controlli nelle ore precedenti celebrazione Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Padova al fine di garantire un tranquillo e regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, già dalla giornata di ieri hanno messo in campo un dispositivo di prevenzione che ha monitorato costantemente tutte le

Sant'Antonio di Padova - tradizionale processione dei bambini a Vasto : Altri simboli legati sono la fiamma , che indica il suo amore per Dio e per il prossimo , il libro , simbolo della sua scienza e del suo insegnamento ed il pane , in ricordo della carità verso i ...

Che Sant'Antonio! Sotto di quattro reti - rimonta ed elimina Sentina. Finisce 9 a 7 - gara spettacolare : Cronaca partita: Leonardo delle Noci. Foto, Video e interviste: Gian Marco "Evo" Marconi e Carlo Fazzini. Organizzazione e coordinamento: Nazzareno Perotti e Giacomo Lauretti SAN BENEDETTO DEL TRONTO ...