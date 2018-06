: Quanta pazienza serve. amici… Anche a Varoufakis, che tanto ci disprezza, regaliamo un sorriso ?? - matteosalvinimi : Quanta pazienza serve. amici… Anche a Varoufakis, che tanto ci disprezza, regaliamo un sorriso ?? - fattoquotidiano : Aquarius, Varoufakis: “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa dell’Europa se uno come Salvini è al potere” - Ivianti777 : RT @GiancarloDeRisi: L'Ong insulta #Salvini: 'Fascista'. Lui: 'Non vedranno più l'Italia. Si cerchino altri porti'. E #MissionLifeline, Ong… -

E' scontro su Twitter tra il ministro dell'Interno,, e la Ong olandese proprietaria della nave Lifeline, una delle due imbarcazioni che si trovano al largo della Libia per soccorrere migranti. Stamane hanno ricevuto dal ministro l'invito a cercare un porto nonno per sbarcarli. "Quando i fascisti ci fanno pubblicità" ha scritto,poi cancellato, la Ong sul social.risponde:"Una pseudo associazione di volontariato dà del '' al vice premierno? Non toccheranno mai più terra in".(Di sabato 16 giugno 2018)