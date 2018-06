Salvini visita i 2 agenti feriti | «Presto i taser»

Ragazzo ucciso da agente - Salvini visita il poliziotto ferito : 'Capisco la mamma della vittima - ma io sto con la divisa' : 'Capisco il dolore della madre ma io sto con chi indossa la divisa che in questo caso ha fatto solo il suo dovere'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visita to oggi a Genova l' agente di ...

Genova - Salvini visita agente ferito : via a sperimentazione taser : Genova , 15 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha visita to all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un 20enne ...

Aquarius - Salvini : “Macron si scusi”. Conte minaccia di annullare la sua visita a Parigi : Il governo guidato da Giuseppe Conte pretende le scuse ufficiali da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Altrimenti, il presidente del Consiglio minaccia di annullare la sua visita a Parigi prevista per venerdì. Salvini afferma: "Gli italiani non hanno niente da imparare in termini di solidarietà, si scusino". Ma dall'Eliseo fanno sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione.Continua a leggere