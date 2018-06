Salvini su Facebook | Le navi delle ong si cerchino altri porti

Facebook - Salvini è il politico europeo più seguito : Una comunicazione martellante. Un aggiornamento continuo fatto di eventi privati, iniziative pubbliche, provocazioni. La scalata social di Matteo Salvini ha valicato i confini nazionali: il leader del ...

Ilaria Cucchi - post su Facebook contro Salvini : 'Gli facciamo schifo - ma si confronti con noi' : Ilaria Cucchi scrive un lungo post su Facebook contro il ministro dell'Interno Salvini: 'Caro Stefano. facciamo schifo al ministro dell'interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato ...

GIORGIA MELONI MINACCIATA DI MORTE SU FACEBOOK/ L'autore del post si scusa - Salvini "Un grazie ai Carabinieri" : GIORGIA MELONI MINACCIATA di MORTE su FACEBOOK, la leader di Fratelli d'Italia: "Mi devo preoccupare?". Ignazio La Russa: "Profilo di matrice islamica"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:08:00 GMT)

Salvini e il governo "gialloblu" : la gaffe su Facebook : gaffe per Matteo Salvini su Facebook. Al termine del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e prima del dibattito che precede il voto di fiducia al Senato, il Ministro dell’Interno ha pubblicato il seguente messaggio su Facebook: “Qui Senato, bella squadra, operativi! Finalmente un governo che ha in testa alla sua agenda i temi delle tasse, del lavoro e dell’immigrazione. #governogialloblu #primagliitaliani”.Sarà stata ...

Cosa c’è scritto nel documento riservato mostrato da Salvini su Facebook : Della gaffe di Salvini, ritratto mentre è intento a leggere un documento riservato del Ministero dell'Interno si sta discutendo molto. Ma che Cosa c'è scritto nella lettera inviata dal capo della Polizia Franco Gabrielli? Ecco quello che si legge contrastando la fotografia reperibile sul Web e sui social network.Continua a leggere

PD in piazza - Martina a Salvini : "Esci dalla diretta Facebook e vieni a confrontarti" : Nel giorno del giuramento del nuovo Governo, il Partito Democratico è sceso in piazza a Roma e Milano in difesa della Costituzione. Le due manifestazioni erano infatti state annunciate dopo la minaccia dell'impeachment nei confronti di Mattarella, poi ritirata sia da parte del Movimento 5 Stelle che da parte di Fratelli d'Italia. La manifestazione si è tenuta ugualmente, trasformandosi in un dibattito sul nuovo Governo.Sul palco di Roma si ...

Il nemico della piazza dem di Santi Apostoli è Salvini. Martina : "Esci dalla diretta Facebook" : Entrando a piazza Santi Apostoli da Vicolo del Piombo, i turisti incuriositi dalla musica si mischiano con i militanti del Partito Democratico che tengono in mano la bandiera dell'Europa. Sembra la metafora di questo nuovo corso che parte dall'opposizione al governo dei "populisti". Inclusivo, unitario, europeista. Non è un caso che gli applausi più forti dalla platea siano arrivati quando il segretario Maurizio Martina ha ...

Matteo Salvini su Facebook con l'amica del boss : Attivista della Lega, vicina all'esponente di una famiglia ai vertici della 'ndrangheta e a rappresentanti lombardi del partito, prima delle ultime elezioni si è fatta fotografare con il futuro ministro dell'Interno Tutte le foto della leghista con il boss della 'ndrangheta "

Salvini si infuria e sbotta su Facebook. Tensione alle stelle : salta il governo? : ... Sergio Mattarella , sul nome di Paolo Savona , che leghisti e pentastellati vorrebbero alla guida del ministero dell'Economia. Una figura che preoccupa molto il Quirinale per le sue posizioni anti-...

Salvini su Facebook : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio gli mette il like : La politica viaggia anche sui social, si sa. Ormai Facebook e Twitter sono i principali canali attraverso cui seguire i leader dei partiti, che li usano per le comunicazioni ufficiali e anche per qualche sfogo. Questa sera, intorno alle 21, Matteo Salvini ha scritto solo una frase: "Sono davvero arrabbiato" e tra le migliaia di like c'è anche quello di Luigi Di Maio.Oggi Di Maio e Salvini hanno lavorato in mattinata con il Premier incaricato ...

Conte-Mattarella - scontro su Savona Salvini su Facebook : «Sono arrabbiato». E Di Maio mette un like Quanto ci costa l’effetto spread? : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Salta tutto. Salvini su facebook : “Sono davvero arrabbiato” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, su facebook scrive: “Sono davvero arrabbiato”. Evidente il riferimento all’andamento della composizione del governo,

Governo - Matteo Salvini su Facebook : "Savona all'Economia per il bene dell'Italia in Europa" : "Pare qualcuno - ha aggiunto - non voglia Savona ministro dell'Economia. Una personalità specchiata, riconosciuta, apprezzata che ha già fatto il ministro dell'Industria in passato, ha lavorato con ...

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...