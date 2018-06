Migranti - Salvini : "Altre due navi Ong non sbarcheranno in Italia" : Il ministro dell'Interno su Facebook: "Altre due navi Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, al largo della Libia, dovranno cercarsi altri porti"

Migranti - Salvini : «Due Ong al largo della Libia in attesa di migranti? Non attraccherete in Italia» : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell?Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della...

Migranti - Salvini : 'Due Ong al largo della Libia in attesa di migranti? Non attraccherete in Italia' : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell?Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono arrivate al largo delle coste ...

Migranti - Salvini : «Altre due navi arrivate al largo della Libia - non sbarcheranno in Italia» : «Non sbarcheranno in Italia». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare di Migranti, e in un post su Facebook scrive: «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo ...

Migranti : Salvini - non in Italia 2 navi Ong : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono arrivate al largo delle coste ...

Stadio Roma - Luigi Di Maio : “Solo un grande equivoco”/ Matteo Salvini gli fa eco : “Non sono preoccupato” : Stadio Roma, Luigi Di Maio: “Solo un grande equivoco”, Matteo Salvini gli fa eco: “Non sono preoccupato”. I due vice presidenti del consiglio escono allo scoperto(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Salvini : non prendo lezioni da Francia : 23.08 "Qualcuno a Parigi ha dovuto chiedere scusa. E' finita con l'Italia serva di qualcuno, non ci sono più servi al governo", e su Aquarius "rifarei tutto". Così Salvini, che ribadisce:"Per certa gente è finita la pacchia" A Macron che definisce l'intesa tra i ministri dell'Interno di Roma, Vienna e Berlino - su cui il Viminale insisteuna formula pericolosa che nella storia non ha mai portato fortuna, replica: "Non prendiamo lezioni dalla ...

Salvini : «Via Almirante? La storia non si processa» : IVREA - 'A Roma c'è via Togliatti, via Marx, in Italia ci sono vie e piazze intitolate a Stalingrado, la storia non si processa ma si ricorda. Se via Almirante fosse parallela a via Togliatti non vedo ...

Salvini : non prendo lezioni da Francia : "Non caleremo più le braghe, da oggi l'Italia va in Europa da protagonista. Sono orgoglioso di questi primi 15 giorni, su Aquarius rifarei tutto ciò che ho fatto". Così Salvini. A Macron che definisce l'intesa tra i ministri dell'Interno di Roma, Vienna e Berlino - su cui il Viminale insisteuna formula pericolosa che nella storia non ha mai portato fortuna, replica: "Non prendiamo lezioni dalla Francia. In quanto a solidarietà gli italiani ...

Migranti : Salvini - "C'è un progetto per non far fare figli agli italiani" : "C'è un progetto per togliere la voglia di fare figli ai ragazzi italiani. Nessuno me lo toglie dalla testa, qualcuno che dice 've li mandiamo già di venti anni' sui barconi, così non dovete neanche cambiare i pannolini". A dirlo è il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Orbassano.

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l'asse Austria-Germania-Italia da lui invocato: "Ogni Paese ha capi di Stato e di governo, gli accordi si fanno a quel livello".Continua a leggere

Matteo Salvini - la vergognosa copertina de L'Espresso su Aquarius : il leghista non è un essere umano : Un immigrato di colore e Matteo Salvini . Sotto c'è la scritta Uomini e no, dove 'uomini' appare sotto lo straniero e 'no' sotto il ministro dell'Interno. E' la copertina sconvolgente de L'Espresso . ...

Salvini risponde a Macron : "Non prendo lezioni da lui" : Dopo l'incontro tra Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, arriva il commento del ministro degli Interni. "A Parigi c"è adesso un presidente del Consiglio italiano senza il cappello in mano. Non caleremo più braghe in Europa, andremo in Europa da protagonisti", ha affermato Salvini a margine di un comizio a sostegno del candidato del Carroccio ad Orbassano. Il leader della Lega ha risposto a Macron che ha fortemnet criticato l'asse dei ...