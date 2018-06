Salvini | niente Italia per le due navi Ong al largo della Libia Merkel | «Serve soluzione

Salvini : “Niente porti italiani neppure per le navi Lifeline e Seefuchs ora al largo della Libia” : «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna, altre due navi di Ong con bandiera dell’Olanda sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovran...

Salvini : 'Sbarchi migranti solo con la marina militare italiana - niente Ong' : Negli ultimi 6 anni, i governi tecnici hanno permesso lo sbarco di 625 mila immigrati sul territorio italiano. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, al contrario, intende invertire la tendenza. Infatti il Vicepremier, secondo le maggiori testate giornalistiche di opposizione e personaggi di sinistra di spicco come Roberto Saviano o Laura Boldrini, avrebbe dichiarato la chiusura totale dei porti per gli ormai insostenibili sbarchi degli ...

La Farnesina convoca l ambasciatore francese. Salvini 'La Francia si scusi - niente da imparare da loro sulla solidarietà' : Roma. Dopo lo scontro di ieri sui migranti e le dichiarazioni di Macron sulla vicenda dell'Aquarius, stamane il ministro Enzo Moavero Milanesi ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore francese ...

Flat Tax - Salvini : rivoluzione già nel 2018 «Per me niente limiti all’uso dei contanti» : Il vicepremier all’assemblea di Confesercenti: «Non vengo a vendere promesse. Cedolare secca e stop Imu per i negozi sfitti»

Elezioni comunali - Salvini esulta : ai ballottaggi niente accordi ufficiali con M5S. Di Maio : 'Calo 5 stelle? Falsità' : 'Sono molto contento', dice un soddisfatto Matteo Salvini alla luce dei risultati delle Elezioni amministrative che vedono il centrodestra a trazione leghista recuperare terreno un po' ovunque. Meno ...

Governo - vertice Conte-Salvini-Di Maio/ M5s - “niente manuale Cencelli” : nomine viceministri e sottosegretari : Governo, vertice fra Conte, Di Maio e Salvini: ultime notizie su nomine sottosegretari e viceministri, leader M5s "non useremo manuale Cencelli". Strappo sui parametri Ue (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:16:00 GMT)

[La storia] I consigli di Sapelli - a Conte : "Al G7 fai il democristiano". A Salvini : "Non dichiarare niente" : Mettere in discussione il limite del 3% E sul fronte economico ed europeo? Sapelli ha le idee chiare e lasciare capire senza alcun dubbio quale sarebbe la sua politica nel casso fosse diventato ...

Vibo Valentia scoperchia il pentolone di un’infamia. Salvini non può far finta di niente : Caro Matteo Salvini, la campagna elettorale è finita. E con essa, i proclami, i toni accesi e la folla da aizzare. Adesso sei il ministro degli Interni. Quindi metti via le bandiere, le cravatte verdi e le felpe. Sei un uomo delle istituzioni e come tale hai responsabilità non solo nei confronti dei “tuoi” ma di tutti gli italiani. E’ successo qualcosa, a Gioia Tauro. Non far finta di non saperlo. Un uomo è stato ucciso. Sembra ...

Salvini : "il business dei migranti irregolari sarà meno conveniente - scafisti avvisati" : Il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini subito al lavoro: in un tweet ribadisce le sue prime dichiarazioni da titolare del Viminale e cioè porre un argine al business dei "migranti clandestini". Oggi Salvini sarà in trasferta in Sicilia, a Pozzallo visiterà un centro che accoglie i migranti.Domenica in #Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica.Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo ...

Salvini : business dei migranti clandestini sarà meno conveniente : "Domenica in Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno ...

2 giugno - Salvini : niente applausi al passaggio della bandiera dell'Ue : niente applausi alla bandiera dell'Europa da parte del neo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Durante la parata a Roma per la festa del 2 giugno il leader leghista è rimasto immobile al passaggio ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio. Conte - niente lezione a Firenze : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale -...

Salvini : "Al governo con la stessa squadra o niente" [VIDEO] : Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato in occasione di un comizio elettorale ad Imperia. Poco prima, Luigi Di Maio aveva chiesto alla controparte di far fare un passo indietro a Savona, ma a quanto pare l’appello non è stato accolto: “Se mi tirano via anche un solo uomo di quella squadra di governo - dichiara dal palco Salvini - , il governo non ha senso che esista. C’è quel programma e quella squadra, se vanno bene ci mettiamo la ...

Di Maio : niente più impeachment - Salvini non lo vuole : Roma, 29 mag. , askanews, 'Prendo atto che Salvini cuor di leone non vuole l'impeachment. Ne risponderà lui'. Comunque la questione 'non è più sul tavolo perché ci vuole la maggioranza'. Lo ha detto ...