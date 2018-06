Salvini | ' le altre 2 navi a largo della Libia non in Italia'

Migranti - Salvini : “Altre due navi di ong olandesi a largo della Libia. Si cerchino porti non italiani dove dirigersi” : Dopo Aquarius, ora tocca a Lifeline e Seefuchs. Alla vigilia dell’approdo a Valencia della nave con oltre 600 Migranti a bordo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana: porti chiusi. Il leader leghista lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, ribadendo la linea di chiusura ...

Salvini : in arrivo altre due navi Ong - ma non sbarcheranno in Italia : "Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti", spiega il titolare del Viminale. Intanto la Aquarius, con a bordo i migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia, ha raggiunto Maiorca

Migranti - Salvini : "Altre due navi Ong non sbarcheranno in Italia" : Il ministro dell'Interno su Facebook: "Altre due navi Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, al largo della Libia, dovranno cercarsi altri porti"

Migranti - Salvini : «Altre due navi arrivate al largo della Libia - non sbarcheranno in Italia» : «Non sbarcheranno in Italia». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare di Migranti, e in un post su Facebook scrive: «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo ...

Salvini : in arrivo altre due navi migranti cerchino altri porti : Roma, 16 giu. , askanews, - "Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono ...

Matteo Salvini : “Ci sono altre 2 navi delle ong vicino alle acque libiche - è ora di dire basta” : Matteo Salvini commenta così il caso della nave della Marina militare americana Trenton, che naviga nei pressi di Augusta in attesa del permesso di sbarcare, che l'Italia non intende accordare: "Il problema non sono i 40 migranti a bordo della nave Trenton della Marina Usa ma i 650mila arrivati in Italia in questi anni".Continua a leggere

Tra le altre cose : Salvini sta spaccando la Grande Coalizione di Berlino : Sintonia 'sulla politica di sicurezza e migratoria' che ha portato 'ad un invito a Berlino che sarebbe stato avanzato da Seehofer'. Insomma, toni più cauti di quanto non sia stato detto in Senato ...

Tra le altre cose : Salvini sta spaccando la Grande Coalizione di Berlino : L’Aquarius porta ai minimi termini i rapporti tra Francia e Italia, spinge la Spagna a prospettare guai per l’Italia per violazioni del diritto internazionale, ma soprattutto spacca a metà, come una mela, l’Unione in Germania: Merkel contro Seehofer, Cdu contro Csu. Di rado i due partiti fratelli, simili nel nome e da sempre coalizzati nel rispetto di una divisione che è solo geografica (la seconda è ...

Matteo Salvini blocca le altre imbarcazioni delle Ong : Porti italiani nuovamente chiusi da Matteo Salvini. “C’è una Ong tedesca che batte bandiera olandese che subirà la stessa garbata reazione

Aquarius - Salvini : “Se ci saranno altre navi di ong straniere avremo lo stesso atteggiamento” : “La nave Aquarius stava ancora in acque territoriali maltesi, non c’era nessun problema sanitario a bordo. C’erano quattro motovedette della guardia costiera pronte ad intervenire di cui non è stato richiesto l’intervento, quindi non c’era evidentemente nessun problema”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in occasione della conferenza stampa in Lega Nord sul tema immigrazione. “Avevamo proposto di ...

Migranti - Salvini : «L'Europa ci aiuti o sceglieremo altre vie Minniti ha fatto un discreto lavoro» : L'economia italiana avrebbe solo da guadagnare da buoni rapporti con la Russia. Il nemico in questo momento è il terrorismo islamico, non l'espansionismo della Russia', ha poi sottolineato Salvini, ...

Migranti - Salvini : «L’Europa aiuti - o sceglieremo altre vie»| : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |

Matteo Salvini : "O l'Europa ci dà una mano o altre vie" : Poco dopo l'intervista concessa stamattina a RTL 102.5, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha condiviso su Facebook e Twitter l'intervista rilasciata al TG1, sempre stamattina, ribadendo per l'ennesima volta la propria posizione sui flussi migratori:Occorre BUONSENSO. Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di “non profughi” non può continuare ad essere un problema solo Italiano. O l’Europa ci dà una mano a ...

Migranti - Salvini all’attacco : «L’Europa aiuti - o sceglieremo altre vie»| : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |