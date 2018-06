Salvini | in arrivo altre due navi migranti cerchino altri porti

Salvini : in arrivo altre due navi Ong - ma non sbarcheranno in Italia : "Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti", spiega il titolare del Viminale. Intanto la Aquarius, con a bordo i migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia, ha raggiunto Maiorca

Altri 300 migranti in arrivo in Italia. Salvini : "Non resterò a guardare un'altra estate di sbarchi" : Ci sarebbero Altri 300 migranti in arrivo in Italia, secondo quanto previsto dal Mrcc di Roma. In tutto, nel corso della prima settimana di Salvini da Ministro dell'Interno, il bilancio dei migranti approdati in Italia potrebbe toccare le 800 unità. "Se qualcuno pensa che si ripeterà un'estate con sbarchi, sbarchi e sbarchi senza muovere un dito, non è quello che farò come ministro. Non starò a guardare", ha commentato il neo-capo del ...

