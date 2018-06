Salvini fa il pieno nei circoli Arci | Speriamo fermi l' immigrazione

ilgiornale

(Di sabato 16 giugno 2018) È il posto più "rosso" d'Italia. O, forse, lo era fino a poco tempo fa. Stiamo parlando del circolodi Bologna, roccaforte comunista della città felsinea. Le telecamere di La7, per cercare di capire che aria tiri, hanno deciso di intervistare gli ormai ex sostenitori del Pd e il risultato di questo sondaggio ha galvanizzato molto Matteo, che ha subito condiviso il servizio su Facebook.Ciò che colpisce sono i continui endorsement all'operato della Lega, soprattuto in tema di: "I migranti bisogna accoglierli, ma in modo diverso". E ancora: "Storicamente siamo un circolo di sinistra, questo fa parte della nostra storia.sfonda un po' dappertutto. C'è del consenso soprattutto per la questione migranti".Ma c'è anche chi si spinge più in là: "Per 60 anni ho votato a sinistra, l'ultima volta il Movimento 5 stelle, ma mi è dispiaciuto perché avrei dato il voto ...