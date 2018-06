Salvini | “Ci sono Altre due navi di ong largo della Libia Si cerchino porti non italiani

Matteo Salvini : “Ci sono altre 2 navi delle ong vicino alle acque libiche - è ora di dire basta” : Matteo Salvini commenta così il caso della nave della Marina militare americana Trenton, che naviga nei pressi di Augusta in attesa del permesso di sbarcare, che l'Italia non intende accordare: "Il problema non sono i 40 migranti a bordo della nave Trenton della Marina Usa ma i 650mila arrivati in Italia in questi anni".Continua a leggere

Aquarius - Salvini : "Cinici noi? L'Europa faccia la sua parte. Ong? Finanziate da Soros - non mi fido" : "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del Governo francese che spero ci facciano le proprie scuse. Macron passi dalle parole ai fatti e domani mattina accolga i 9mila migranti che si era impegnato ad accogliere", ha riferito Salvini in Senato in relazione al caso Aquarius.

Incendio in un centro migranti a Isernia - il sindaco scrive a Salvini : "Ci aiuti" : Incendio in un centro migranti a Isernia, il sindaco scrive a Salvini: "Ci aiuti"

Fabrizio Corona : “Salvini ministro dell’Interno? Io posso fare quello della Giustizia”. La replica : “Ci mancava solo lui” : Dopo aver trovato il tempo per un botta e risposta con Mario Balotelli, il neo ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto anche a Fabrizio Corona e lo ha fatto con un tweet. A lanciare il “guanto di sfida” è stato l’ex re dei paparazzi che poco prima di entrare in aula per il processo d’appello per gli 1,7 milioni trovati nel controsoffitto in Svizzera, ai giornalisti ha detto: “Io non mi sento ...

Migranti - Tunisia convoca l’ambasciatore : “Stupiti per le parole di Salvini”. Ministro aveva detto : “Ci mandano i galeotti” : Le parole pronunciate da Matteo Salvini domenica in Sicilia non sono passate inosservate a Tunisi. “La Tunisia spesso e volentieri esporta galeotti“, aveva detto il Ministro dell’Interno a Pozzallo, località simbolo degli sbarchi dei Migranti. Oggi il Paese nordafricano ha espresso “il suo profondo stupore per le dichiarazioni del Ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione”, si legge in una nota del ...

Governo - diretta – Accordo tra Di Maio e Salvini : “Ci sono tutte le condizioni per un esecutivo politico” : La nota congiunta dopo 88 giorni di crisi politica è arrivata alle 18.59: “Ci sono tutte le condizioni politiche per un Governo politico”. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno trovato l’intesa sulla squadra e nelle prossime ore il professore Giuseppe Conte potrà riferire al Colle. La svolta è arrivata dopo che si è riusciti a coprire la casella dell’Economia con il nome di Giovanni Tria, spostando Paolo Savona come ...

Governo - diretta – Accordo tra Di Maio e Salvini : “Ci sono le condizioni per un esecutivo politico” : Giovanni Tria ministro dell’Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari europei. E’ lo schema su cui si basa l’ipotesi di Accordo tra M5s e Lega per la lista dei ministri da riformulare e consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi si conferma la presenza di Savona nel Governo in una posizione peraltro non marginale (perché terrebbe i rapporti con l’Unione Europea a nome ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Ci penserò”. Il Colle valuta “con grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

La proposta di Di Maio : "Savona al governo ma non all'Economia". Salvini : "Ci penso" : «Troviamo una persona della stessa caratura dell'eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un'altra posizione». È questa l'ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto».

Salvini : “Ci hanno fermato una volta - non lo rifaranno. Al voto con il centrodestra? Non è detto” : Matteo Salvini mette in discussione l'alleanza con il centrodestra costituito da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia: "A me interessano i programmi. Io faccio parte di una coalizione, però per fare quello che abbiamo scritto nel programma occorrono dei soldi e questi soldi li hai soltanto se cambi le regole europee. Se non cambi le regole, difficilmente le tasse possiamo abbassarle e abolire la Fornero. Allora la domanda è: Forza Italia ...

Salvini : "Ci siamo - se serve pronto anche al passo di lato personale" : «Matteo Salvini non sarà mai ostacolo alla nascita del governo: se devo fare un passo di lato io ci sono, lo farò». Il segretario della Lega Matteo Salvini, in diretta su facebook, ha appena confermato quanto anticipato da La Stampa: e cioè che sul governo Lega-M5S «abbiamo fatto bei passi avanti». E siamo davvero vicini alla nascita dell'esecutivo

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Ci sono temi da chiarire - i nomi vengono dopo”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

Governo - Salvini : “Ci sono possibilita` - ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Alleanza di centrodestra? È prerequisito” : “L’Alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il Governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da ...