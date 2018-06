Salvini chiude porti a due navi Ong

Salvini prepara lo sbarco in Libia. Missione entro fine mese per chiudere la rotta : La data non è stata ancora fissata, ma nell'agenda di Matteo Salvini l'impegno è cerchiato di rosso. Perché l'obiettivo strategico del ministro dell'Interno e vicepremier è di quelli che se vengono centrati, restano negli annali: chiudere la "rotta libica". Chiuderla come è stato fatto per quella balcanica. In tanti ci hanno provato prima di lui, ma non è detto che l'azzardo non possa riuscire.Avere come ...