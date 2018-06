Salute | primo trattamento chemio-free per la leucemia linfatica cronica

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) Unica e prima terapia orale, ad assunzione giornaliera, a breve disponibile anche in Italia come prima linea per i pazienti anziani connon precedentemente trattati. Ibrutinib è un inibitore orale selettivo,nella classe della Bruton Tirosin Kinasi (BTK) che si è dimostrato capace di aumentare la sopravvivenza grazie a un meccanismo d’azione che blocca la proliferazione delle cellule leucemiche. I dati a lungo termine dello studio registrativo di fase III RESONATE-2, presentati in occasione del congresso della European Hematology Association (EHA), dimostrano che il farmaco, a un follow-up mediano di 4 anni, riduce dell’87% il rischio di progressione della malattia o di morte. Recentemente si è conclusa la negoziazione con AIFA e anche in Italia si attende a breve la rimborsabilità in Italia dell’indicazione in prima linea nel paziente ...