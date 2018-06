Salute | l’indagine | 1 italiano su 2 è infelice perché non sa gratificarsi

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) Una candela accesa, un momento di pausa per ascoltare la musica o leggere le pagine del libro preferito. In un’epoca in cui dobbiamo essere connessi per non sentirci tagliati fuori, e affrontiamo la quotidianità programmando ogni cosa, si fa largo il ‘Reward and Indulge’: un nuovo trend che punta sulla gratificazione personale e sulla capacità di ritagliarsi del tempo per sé. E gli italiani? Il 43% ritiene che dedicare un momento a se stessi sia fondamentale per sentirsi più felici ma il 52% non riesce a trovarlo per via degli impegni quotidiani e degli imprevisti. È quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Grimbergen (una delle più antiche Birre d’Abbazia belghe), condotto con metodologia Woa (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio su circa 1.500 italiani – uomini e donne tra i 20 e i 55 anni – e su oltre 100 fonti fra testate, ...