Sabato 16 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - Sabato 16 giugno 2018. Su Canale 5 Le Verità Nascoste : Le Verità Nascoste Rai1, ore 21.20: Cavalli di battaglia – Replica In replica, la terza puntata dello spettacolo di Gigi Proietti, andata in scena il 28 gennaio 2017. Ospiti in studio: Paolo Bonolis, Antonello Venditti, Nino Frassica, Fabrizio Frizzi insieme alle “professoresse” de L’eredità, Serena Autieri, Gabriele Cirilli e Federico Zampaglione dei Tiromancino. Completano il cast della puntata Marco Marzocca, la ...

Palmanova - TheGameFortress Comic Movie Festival. Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2018 - Udine 20 : Molto apprezzata durante la scorsa edizione anche la Kids Alley, dedicata ai più piccoli: spettacoli, laboratori e giochi gonfiabili ma anche la mostra "TheBrickFortress" , allestita dentro il ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : qualifiche - Sabato 16 giugno - . Programma - orari e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. FOTOCATTAGNI

MotoGP - GP Catalogna 2018 : qualifiche (Sabato 16 giugno). Programma - orari e tv : Sabato 16 giugno si disputano le qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una giornata molto calda sul circuito di Barcellona, si definisce la griglia di partenza della gara di domani e si assegna l’attesissima pole position: scattare davanti sul tracciato del Montmelò è particolarmente importante anche se domenica pomeriggio tutto può essere stravolto. I piloti sono pronti a darsi battaglia ...

Da Sabato 23 giugno al 9 settembre Pila accende le emozioni : come vivere la stagione estiva nella splendida conca tra le cime valdostane : A Pila si accendono nuove passioni, per la natura, per lo sport, per le tradizioni di questa montagna capace di proporre esperienze indimenticabili. Da sabato 23 giugno a domenica 9 settembre la località sarà comodamente raggiungibile con la telecabina Aosta- Pila che in 18 minuti collega i due centri. L’emozione inizia qui, con una salita in quota che culmina nella vista di una skyline eccezionale che spazia sui 4000 valdostani, dal Monte ...

Convegno sulla medicina dello sport Sabato 16 giugno : La scienza ci ha messo a disposizione degli elaborati che confermano come lo sport previene la malattia metabolica: ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari e soggetti in sovrappeso. Inoltre ...

Il meteo di domani - Sabato 16 giugno : Secondo le previsioni sarà piuttosto complicato pensare di fare attività all'aperto The post Il meteo di domani, sabato 16 giugno appeared first on Il Post.

Sabato Shopping : i consigli del 16 giugno : L’estate è quasi arrivata ufficialmente anche sul calendario e porta con sé un atteso appuntamento sportivo legato al periodo estivo, i Mondiali di calcio. Tante le proposte dedicate a questa manifestazione che quest’anno si svolge in Russia, ma anche innumerevoli sono quelle pensate per riempire la valigia per le vacanze ormai imminenti. Che siate tifosi o viaggiatori in partenza, quale momento migliore se non il weekend per ...

Le previsioni meteo per domani - Sabato 16 giugno : Dove pioverà e dove no, che continua a essere quello che ci interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, sabato 16 giugno appeared first on Il Post.

Sabato - domenica e lunedì/ Su Rete 4 il film con Sophia Loren (oggi - 15 giugno 2018) : Sabato, domenica e lunedì, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 15 giugno 2018. Nel cast: Sophia Loren e Luca De Filippo, alla regia Lina Wertmuller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 04:33:00 GMT)

Cerimonia pubblica di laurea Sabato 16 giugno in Piazza Duomo : ... Fisica, Ingegneria civile, ambientale e meccanica, Ingegneria industriale, Ingegneria e Scienza dell'informazione, Lettere e Filosofia, Matematica, Psicologia e Scienze cognitive, Sociologia e ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città JUDO : Sabato 16 GIUGNO AL PALAZZETTO DELLO SPORT LO STAGE DELL'OK CLUB IMPERIA CON IL ... : ... il maestro Nicola Moraci 7° dan e docente Nazionale presso il centro olimpico di Ostia; Antonio Carnebianca 7° dan e Atleta nazionale negli anni 80; Alessandro Bruyere scrittore e campione del mondo ...

ROMA - Sabato 23 giugno riparte la Notte Bianca dello Sport : Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi ...

Narni : la Rivincita della Corsa all'Anello si terrà il 23 giugno. Sabato via ai festeggiamenti : La domenica invece 'la notte delle tabernae', giro per osterie di Narni con il cuoco Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come Giorgione, un habitué della festa, tra musica, spettacoli, giullari e ...