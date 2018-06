: Russiagate,legale Trump evoca la grazia - NotizieIN : Russiagate,legale Trump evoca la grazia - CyberNewsH24 : #Russiagate,legale Trump evoca la grazia - TelevideoRai101 : Russiagate,legale Trump evoca la grazia -

"Quando tutto sarà finito le cose potrebbero essere ripulite con qualchepresidenziale".Così ildinel,Rudy Giuliani, poche ore dopo che l'ex capo della campagna elettorale del presidente Usa,Manafort, si è visto sostituire gli arresti domiciliari col carcere per aver tentato di manipolare alcune testimoni. "Non ci sono prove che giustifichino l' arresto -sottolinea- questo tipo di indagine non dovrebbe proseguire, è tempo per la giustizia di indagare gli investigatori", ha aggiunto.(Di sabato 16 giugno 2018)