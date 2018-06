RUSSIA | TAXI SULLA FOLLA A MOSCA Video | ultime notizie Mondiali | no terrorismo

Mondiali RUSSIA 2018 : taxi sulla folla - 7 feriti in centro a Mosca : Attimi di paura al Mondiale. Un incidente nel pomeriggio in pieno centro a Mosca poteva trasformarsi in tragedia. Un taxi ha travolto in una strada vicino a Gostiny Dvor, a duecento metri dalla Piazza ...

Mondiali RUSSIA 2018 – Taxi a tutta velocità sulla folla - travolti alcuni tifosi del Messico : le ultime : Un Taxi ha travolto sette persone in una strada nel centro di Mosca, esclusa però la matrice terroristica: la polizia fa sapere che non c’era intenzionalità Paura e apprensione tra le strade del centro di Mosca, un Taxi infatti ha travolto un gruppo di pedoni tra cui alcuni tifosi del Messico. A riportarlo è stato l’agenzia russa Tass, che ha reso noto come sono cinque le persone trasportate in ospedale ma nessuna in pericolo di ...

