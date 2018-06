Russia 2018 | l' Islanda costringe l' Argentina al pareggio Messi sbaglia rigore

Mondiali Russia 2018 - in Argentina-Islanda Maradona non bada ai divieti : a Diego è tutto concesso : Diego Armando Maradona fuma allo stadio nonostante i divieti, la vera domanda è: al Pibe de Oro è tutto concesso? Diego Armando Maradona è in Russia dove si è concesso una giornata allo Spartak Stadium, per gustarsi la partita tra la sua Argentina e la nazionale islandese. Purtroppo per l’ex calciatore, il risultato del match non l’ha fatto gioire come avrebbe voluto, la sua Nazionale ha pareggiato con l’Islanda, lasciando ...

Mondiali Russia 2018 - perchè i Ct dell’Argentina inventano follie? Sampaoli “impazzito” e tradito da Messi - pari deludente contro l’Islanda : Dopo la Francia non certo esaltante, quest’oggi è stata la volta dell’esordio ai Mondiali dell’Argentina, anch’essa molto deludente contro l’Islanda perchè i Ct dell’Argentina devono sempre inventare qualche follia? E’ questa la domanda che ci si pone ogni qual volta si osservano con attenzione le scelte dei Ct dell’Albiceleste. Anche stavolta, a Russia 2018, all’esordio contro ...

Mondiali Russia 2018 - Islanda commovente : è impresa storica contro l’Argentina - delude l’Albiceleste [FOTO] : 1/13 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Russia 2018 - Argentina-Islanda 1-1 : 16.57 Debutto amaro per l'Argentina che non va al di là dell'1-1 con l'Islanda. Il primo brivido arriva da Bjarnason che rischia di bruciare Caballero dopo un rinvio errato. Al 19' gran gol di Aguero, ma al 23' ancora un errore di Caballero e Finnbogason pareggia.I vichinghi non si fanno intimidire e ingabbiano l'Argentina. Al 64' Messi fallisce un rigore. L'Albiceleste tenta il serrate, ma l'Islanda si difende con ordine. All'87 miracolo del ...

Russia 2018 - La Francia vince e ringrazia la tecnologia : L a tecnologia aiuta una Francia ancora non in formato mondiale. Gli uomini di Didier Deschamps , in grande maggioranza colored , si impongono all'esordio sull' Australia per 2-1 dopo una partita non ...

Russia 2018 - Yuri Gazinskiy entra nel club dei 'primi marcatori Mondiali' : Rompere il ghiaccio in un Mondiale di calcio è un modo per essere sempre ricordati. Il 14 giugno del 2018, giorno del match d'apertura della 21esima Coppa del Mondo stravinto 5-0 dalla Russia sulla malcapitata Arabia Saudita, questo onore è toccato a Yuri Gazinskiy, 28enne centrocampista in forza al Krasnodar che dopo 12' ha aperto le marcature della partita disputata allo stadio Luzniki di Mosca. Il suo nome si aggiunge, dunque, a quello altri ...

Russia 2018 - le palle di Putin / La sconfitta dell’Egitto è uno smacco per il dittatorello ceceno : I russi hanno tifato per l’Iran e la squadra degli ayatollah ha vinto sorprendentemente con il più accreditato Marocco. Mosca e Teheran sono alleati. L’Arabia saudita viene massacrata dalla Russia e Vladimir Putin gioisce: i sauditi sono nemici di Teheran, nella sporca guerra dello Yemen e, in generale, nel delicato scacchiere geopolitico del Golfo Persico. L’Egitto è stato sconfitto in extremis dall’Uruguay, uno smacco per i “faraoni” che non ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps “giustifica” la sua Francia sottotono : Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato della vittoria molto sofferta da parte della sua squadra contro l’Australia nell’esordio Mondiale “Non è stata per nulla facile ma vincere la prima partita è molto importante. E’ stata una gara molto complicata contro una squadra che ci ha dato filo da torcere”. Sono le parole del ct della Francia, Didier Deschamps, dopo la sofferta vittoria all’esordio ai ...

Previsioni Meteo Mondiali 2018 - rischio pioggia e tempeste in Russia : la situazione : Previsioni Meteo Mondiali 2018 – I Mondiali di calcio continuano a regalare grande curiosità e c’è grande curiosità per le Previsioni Meteo riguardanti le prossime partite. Secondo quanto riporta MeteoWeb durante le partite che si giocheranno lunedì 18 e martedì 19 giugno presso 6 località diverse della Russia, giocatori e spettatori potrebbero fare i conti con la pioggia in metà delle località interessate. Durante la partita tra ...

Mondiali Russia 2018 - Islanda da brividi : il ‘Geyser Sound’ nel pre-partita è emozionante [VIDEO] : Il Geyser Sound continua ad essere il marchio di fabbrica della Nazionale islandese impegnata oggi contro l’Argentina di Messi Il ‘Geyser Sound’ della Nazionale Islandese è diventato ormai un marchio di fabbrica. Il mondo lo ha definitivamente scoperto agli Europei in Francia ed ora gli islandesi lo stanno ‘diffondendo’ anche in Russia in occasione dei Mondiali. Come detto, i supporters dell’Islanda, prima della gara ...

Russia 2018 - in Australia-Francia il primo rigore assegnato con la Var a un Mondiale : Australia-Francia passerà alla storia come la prima partita di un Mondiale in cui un rigore è stato assegnato grazie all'ausilio della Var: è accaduto al 56' della sfida valida per il Gruppo C di ...

Russia 2018 - Portogallo-Spagna record di spettatori per una partita senza l'Italia : Su Canale 5, alle ore 20.00, boom d'ascolti per il big match dei Mondiali di Russia 2018 Portogallo-Spagna, che conquista 7.027.000 spettatori totali con il 38.72% di share sul pubblico attivo , 43.80%...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Australia 2-1 : l’esordio dei Blues è un flop - ma Var e Pogba regalano i tre punti : Nella prima partita del Gruppo C ai Mondiali di Russia la Francia batte 2-1 l’Australia. L’esordio dei giovani di Deschamps era atteso per capire quali siano le condizioni dei vari Pogba, Kante, Griezmann e Mbappe. Chi si aspettava gol e giocate è rimasto deluso: tanto talento in campo ma gioco inesistente, almeno contro Socceroos che avrebbero meritato il pareggio. Per vincere serve un rigore, il primo nella storia della Coppa del ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...