Debutto amaro per l'che non va al di là dell'1-1 con l'. Il primo brivido arriva da Bjarnason che rischia di bruciare Caballero dopo un rinvio errato. Al 19' gran gol di Aguero, ma al 23' ancora un errore di Caballero e Finnbogason pareggia.I vichinghi non si fanno intimidire e ingabbiano l'. Al 64' Messi fallisce un rigore. L'Albiceleste tenta il serrate, ma l'si difende con ordine. All'87 miracolo del portiere Halldorsson su tiro di Pavon.Finisce così e per Messi è un brutto esordio.(Di sabato 16 giugno 2018)