Rugby | Test Match 2018 | Giappone-Italia 22-25 Le pagelle degli azzurri | super Leonardo

Rugby - Test Match giugno 2018 : Italia - che cuore! A Kobe il Giappone cede 22-25 - importante vittoria degli azzurri : L’Italia trova una grande vittoria in Giappone nell’ultimo Test Match stagionale: a Kobe gli azzurri disputano una gara tutta grinta e cuore, dimostrando anche di saper soffrire nel finale, quando i nipponici parevano aver portato dalla loro l’inerzia della sfida, portando a casa un magnifico successo per 22-25. Nel primo tempo parte bene l’Italia, che tiene a lungo l’ovale: nei primi minuti l’Italia staziona ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Tonga e Fiji battono nettamente Samoa e Georgia : Si sono appena conclusi i primi Test Match internazionali di Rugby in programma nella giornata odierna in tutto il mondo. In Oceania si sono disputate due sfide nella prima mattina italiana: Tonga-Samoa 28-18; Fiji-Georgia 37-15. Tonga-Samoa 28-18 Lolohea porta in vantaggio i padroni di casa dopo appena 6 minuti, con Takulua che trasforma per l’iniziale 7-0. Tuala al 13′ accorcia su punizione, ma Tonga marca ancora già al 18′ ...

Rugby – Ultimo test match stagionale per l’Italia - Ghiraldini : “c’è tanta voglia di riscatto” : Il capitano dell’Italia ha parlato in vista dell’Ultimo test match della stagione, sottolineando come ci sia tanta voglia di riscatto L’ItalRugby chiude domani la stagione 2017/18 al Noevir Stadium di Kobe, dove alle 14 locali (7 di mattina in Italia, diretta tv DMAX canale 52) gli Azzurri di Conor ‘Shea affrontano il Giappone per porre fine a una serie negativa che dura da oltre duecento giorni, dal successo contro Fiji datato 11 ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia verso la seconda sfida al Giappone. Urge una vittoria : Giappone-Italia, atto II: la nazionale di Rugby conclude il tour asiatico con la seconda sfida alla selezione nipponica, che sabato scorso ad Oita ci ha impartito una sconfitta piuttosto netta nel punteggio (34-17). Gli azzurri hanno sofferto il gioco veloce e spumeggiante degli asiatici, ed hanno dimostrato di finire prima la benzina rispetto agli avversari. Urge una vittoria, sia per chiudere al meglio la stagione, sia per rosicchiare qualcosa ...

Rugby - Test Match Giappone-Italia : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo : Dopo il Test Match non ufficiale contro lo Yamaha Jubilo, vinto con un rotondo 19-52, ed il primo della serie contro il Giappone, perso 34-17, è ora di fare sul serio per l’Italia del Rugby, che domani, sabato 16 giugno, sarà impegnata nel secondo dei due confronti contro il Giappone in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in terra nipponica il prossimo anno. Teatro della seconda sfida tra le due nazionali sarà Kobe, con calcio ...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Giappone. Tocca a Hayward e Polledri : Il ct della nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea ha annunciato la formazione degli azzurri in vista della seconda sfida al Giappone: sabato 16 Giugno a Kobe il XV tricolore sfiderà i padroni di casa nipponici nell’ultimo dei Test Match di Giugno, l’obiettivo è ovviamente quello di riscattare la brutta sconfitta arrivata settimana scorsa. Due i cambi per l’allenatore irlandese: entrano da titolari Jayden Hayward e Jake ...

Rugby – Giappone vs Italia : due cambi per la Nazionale azzurra nel secondo test di Kobe : Nazionale: due cambi nell’ItalRugby per il secondo test di Kobe. Sabato alle 7 in diretta su Dmax, Canale 52, la sfida tra Italia e Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 16 giugno a Kobe affronterà il Giappone nel secondo e ultimo test-match del tour estivo, appuntamento conclusivo della stagione interNazionale 2017/18 degli Azzurri. Il calcio d’inizio ...

Rugby – Giappone-Italia : la formazione di Jamie Joseph per il test match di Kobe : Rugby: la formazione del Giappone per il secondo test match contro gli azzurri a Kobe Jamie Joseph, CT del Giappone, ha annunciato la formazione per il test-match contro l’Italia di sabato 16 giugno (ore 14 locali, 7 in Italia, diretta DMAX canale 52) a Kobe, ultima tappa del tour estivo azzurro nel Sol Levante.Un solo cambio tra i Brave Blossoms rispetto alla prima gara vinta ad Oita con gli Azzurri, con Mafi in panchina e Tokunaga dal primo ...

Rugby – Academy di Verona - le parole di Ansell in vista dei prossimi test di ammissione : Le parole di Zane Ansell in vista dei prossimi test d’ammissione del Verona Rugby “Questo progetto mi ha affascinato fin da subito“. A parlare è il Direttore della Verona Rugby Academy, Zane Ansell, che, a partire dal prossimo settembre, assieme a Grant Doorey (Director of Rugby) e Greg Sinclair (Vice Direttore Academy e Responsabile Skills Coaches), sarà ai vertici della prima accademia indipendente su scala nazionale. ...

Rugby – Verso il secondo test match dell’Italia : le sensazioni di Canna : ItalRugby: Canna Verso il secondo test match degli azzurri: le sensazioni del mediano d’apertura italiano Dopo un lunedì dedicato alla palestra e al completamento del recupero dalla prima partita contro il Giappone gli Azzurri sono tornati questa mattina a lavorare sul campo in vista del test-match che sabato 16 (ore 14 locali, 7 in Italia, diretta DMAX canale 52) darà a Ghiraldini e compagni l’opportunità di far dimenticare la sconfitta di Oita ...

Rugby – L’Italia si trasferisce a Kobe per il secondo test match contro il Giappone : Sabato gli azzurri del Rugby ancora contro il Giappone: dopo la pesante sconfitta di Oita arriva il test match a Kobe Giornata di trasferimento per la Nazionale Italiana Rugby: oggi gli Azzurri, dopo la sconfitta di Oita contro il Giappone subita ieri, hanno raggiunto Kobe, sede del secondo e ultimo test match contro i Cherry Blossoms in programma sabato 16 giugno alle ore 14 locali (7 in Italia, diretta DMAX canale 52). In mattinata, prima di ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : USA e Scozia a valanga su Russia e Canada : Nella notte italiana si sono disputati in Nordamerica gli ultimi Test Match internazionali di Rugby del weekend: le due gare in questione sono state a senso unico, decise già nella prima frazione. Di certo non è mancato lo spettacolo, date le tante marcature: USA-Russia 62-13; Canada-Scozia 10-48. USA-Russia 62-13 Babaev marca per gli ospiti al 3′, Kushnarev trasforma: russi avanti 0-7 in avvio, poi è show a stelle e strisce. nella prima ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : non sbagliano Nuova Zelanda ed Australia : Due Test Match per questa tornata di incontri nella mattinata italiana di sabato 9 giugno. Impegnate le attesissime squadre dell’Emisfero Sud: l’Australia e la Nuova Zelanda. Entrambe le potenze oceaniche non hanno deluso le aspettative e si sono andate a prendere le due dure sfide che hanno affrontato. È toccato prima agli All Blacks: un po’ di paura nel primo tempo, ma poi vittoria nettissima per 52-11 sulla Francia. La Nuova ...

ItalRugby sconfitta 34-17 dal Giappone in test match : Roma, 9 giu. , askanews, Comincia male la trasferta nipponica della Nazionale italiana di rugby sconfitta 34-17 dal Giappone al Bank Dome di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo. Per l'...