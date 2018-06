Rugby | operazione alla spalla per Ignacio Brex | intervento perfettamente riuscito per il

Rugby italiano in lutto : morta la 19enne Rebecca Braglia. In coma dopo un placcaggio - inutile l’operazione : Il Rugby italiano è in lutto e piange la scomparsa di Rebecca Braglia, 19enne che da domenica lottava tra la vita e la morte all’ospedale Bufalini di Cesena. La ragazza era stata vittima di un placcaggio in campo che le aveva procurato un grave trauma cranico: purtroppo non è mai uscita dal coma. In mattinata è stato avviato il protocollo per l’osservazione di morte, poi l’annuncio del decesso. Rebecca aveva purtroppo sbattuto ...