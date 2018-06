Rugby | oggi Giappone-Italia alle 7 | per gli azzurri ultimi chance di ritrovare il sorriso

Rugby – Tour estivo - oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia : le sensazioni di Ghiraldini : oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia del Rugby in vista del Tour estivo in Giappone: le sensazioni del tallonatore Ghiraldini, che domani guida gli azzurri contro Yamaha Jubilo a Nagano Ultimo allenamento in altura a Sugadaira per gli Azzurri che domani (ore 14 locali, le 7 in Italia), nella veste di Selezione “Italia XV”, scendono in campo all’U Stadium di Nagano nella prima partita del Tour estivo in Giappone. Di ...