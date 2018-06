Rugby : Giappone-Italia 22-25 : Proprio gli All Blacks saranno tra gli avversari dell'Italia, insieme al Sudafrica, nel girone di Coppa del Mondo che si svolgerà il Giappone il prossimo anno. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Rugby - Italia con cuore e grinta batte il Giappone 22-25 : ... appunto sabato scorso in Giappone che esprime una nazionale all'11° posto nel mondo mentre gli azzurri arrancano al 14°. Ci si baloccava, con qualche ragione, che questo divario fosse frutto di un ...

Rugby - Test Match 2018 : Giappone-Italia 22-25. Le pagelle degli azzurri : super Leonardo Ghiraldini : Un successo che mancava da novembre, una prestazione eccellente in un Match durissimo ed emozionante. L’Italia del Rugby torna a vincere e lo fa nel secondo Test Match di giugno con il Giappone: 25-22 a Kobe per gli azzurri che la spuntano sui padroni di casa. Andiamo a rivivere il Match con le pagelle della squadra guidata da Conor O’Shea. Hayward, voto 7,5: non c’è stata una minima sbavatura per l’estremo tricolore. ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Italia - che cuore! A Kobe il Giappone cede 22-25 - importante vittoria degli azzurri : L’Italia trova una grande vittoria in Giappone nell’ultimo Test Match stagionale: a Kobe gli azzurri disputano una gara tutta grinta e cuore, dimostrando anche di saper soffrire nel finale, quando i nipponici parevano aver portato dalla loro l’inerzia della sfida, portando a casa un magnifico successo per 22-25. Nel primo tempo parte bene l’Italia, che tiene a lungo l’ovale: nei primi minuti l’Italia staziona ...

LIVE Rugby - Italia-Giappone in DIRETTA 12-0 : meta per Benvenuti e Ghiraldini : Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo ed ultimo Test Match di giugno per quanto riguarda la nazionale italiana di Rugby. Gli azzurri in quel di Kobe affrontano per la seconda volta i padroni di casa del Giappone: da riscattare c’è assolutamente la brutta sconfitta per 34-17 arrivata settimana scorsa. Ci crede capitan Ghiraldini che suona la carica: “Non possiamo essere soddisfatti della prestazione e tantomeno del risultato ...

Rugby - oggi Giappone-Italia alle 7 : per gli azzurri ultimi chance di ritrovare il sorriso Diretta streaming : ... chiamato a dare una svolta alla stasi della squadra che da 14a al mondo affronta l'11a, un gap che si riteneva almeno in parte vituale e che invece è stato impietosamente confermato dal ko nel primo ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia verso la seconda sfida al Giappone. Urge una vittoria : Giappone-Italia, atto II: la nazionale di Rugby conclude il tour asiatico con la seconda sfida alla selezione nipponica, che sabato scorso ad Oita ci ha impartito una sconfitta piuttosto netta nel punteggio (34-17). Gli azzurri hanno sofferto il gioco veloce e spumeggiante degli asiatici, ed hanno dimostrato di finire prima la benzina rispetto agli avversari. Urge una vittoria, sia per chiudere al meglio la stagione, sia per rosicchiare qualcosa ...

Rugby - Test Match Giappone-Italia : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo : Dopo il Test Match non ufficiale contro lo Yamaha Jubilo, vinto con un rotondo 19-52, ed il primo della serie contro il Giappone, perso 34-17, è ora di fare sul serio per l’Italia del Rugby, che domani, sabato 16 giugno, sarà impegnata nel secondo dei due confronti contro il Giappone in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in terra nipponica il prossimo anno. Teatro della seconda sfida tra le due nazionali sarà Kobe, con calcio ...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Giappone. Tocca a Hayward e Polledri : Il ct della nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea ha annunciato la formazione degli azzurri in vista della seconda sfida al Giappone: sabato 16 Giugno a Kobe il XV tricolore sfiderà i padroni di casa nipponici nell’ultimo dei Test Match di Giugno, l’obiettivo è ovviamente quello di riscattare la brutta sconfitta arrivata settimana scorsa. Due i cambi per l’allenatore irlandese: entrano da titolari Jayden Hayward e Jake ...

Rugby – Giappone vs Italia : due cambi per la Nazionale azzurra nel secondo test di Kobe : Nazionale: due cambi nell’ItalRugby per il secondo test di Kobe. Sabato alle 7 in diretta su Dmax, Canale 52, la sfida tra Italia e Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 16 giugno a Kobe affronterà il Giappone nel secondo e ultimo test-match del tour estivo, appuntamento conclusivo della stagione interNazionale 2017/18 degli Azzurri. Il calcio d’inizio ...

Rugby – Giappone-Italia : la formazione di Jamie Joseph per il test match di Kobe : Rugby: la formazione del Giappone per il secondo test match contro gli azzurri a Kobe Jamie Joseph, CT del Giappone, ha annunciato la formazione per il test-match contro l’Italia di sabato 16 giugno (ore 14 locali, 7 in Italia, diretta DMAX canale 52) a Kobe, ultima tappa del tour estivo azzurro nel Sol Levante.Un solo cambio tra i Brave Blossoms rispetto alla prima gara vinta ad Oita con gli Azzurri, con Mafi in panchina e Tokunaga dal primo ...