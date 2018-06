Roma Persone con disabilità gravissima | ecco la graduatoria per sostegni

Roma - rogo in palazzo : persone bloccate : 10.11 In fiamme una palazzina al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, l'incendio è scoppiato in un appartamento al primo piano di un palazzo di vicolo degli Amatriciani. Una colonna di fumo si leva sulla zona e vi sarebbero alcune persone bloccate al terzo piano dell'edificio. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Polizia. Poco fa è stata tratta in salvo una donna che ha riportato ustioni gravi ed è stata ricoverata in ospedale.

Nuovo stadio della Roma - arrestate nove persone : indagato anche il capogruppo M5s : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente M5s) e l'imprenditore Luca Parnasi. indagato anche il grillino Paolo Ferrara

Roma - mille persone contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

Gay Pride Roma 2018/ Oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali : due partigiani nel corteo : Gay Pride Roma 2018: Oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:29:00 GMT)

Roma - 6 persone arrestate per usura : 7.31 I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 4 uomini e 2 donne residenti a Velletri (RM) con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'esercizio arbitrario di attività finanziaria. Le indagini hanno accertato che i 6 indagati, 5 dei quali membri della stessa famiglia,prestavano denaro con interessi fino al 20% mensile a piccoli imprenditori, commercianti e liberi professionisti della zona dei ...

Roma : paura a bordo autobus. Ferite due persone con bottiglia : Roma: 10 volanti polizia per bloccare uomo Roma – paura a bordo di un mezzo Atac. Due persone sono rimaste Ferite all’interno dell’autobus numero 301, di passaggio sulla via Cassia, all’altezza di Villa Manzoni. Erano le 13 circa quando un uomo, in forte stato di agitazione dovuto probabilmente dall’abuso di alcol, è salito a bordo del mezzo armato di un coccio di bottiglia. Non è chiara l’esatta dinamica dei ...