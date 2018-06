Roma In Campidoglio il II° Workshop sulla biodiversità

Stadio Roma - Baldissoni in Campidoglio da Raggi : Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, è in Campidoglio per un vertice con il sindaco Virginia Raggi sulla questione dello Stadio dopo gli arresti che hanno portato in carcere nove ...

Stadio Roma : Lombardi e 'falchi' M5S - quei dubbi su pressing Lanzalone in Campidoglio : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Consulente vicino al M5S ma non all'intero universo grillino. L'operato di Luca Lanzalone, il presidente dell'Acea finito ai domiciliari per l'inchiesta sullo Stadio della Roma, finì sotto l'occhio critico di una parte del Movimento capitanato dalla 'pasionaria' Roberta L

Stadio Roma - nove arresti. Raggi : 'Chi ha sbagliato pagherà'. Campidoglio pronto a sospendere il progetto LIVE : CRONACA LIVE Ore 10.49 - 'Chi stava lavorando allo Stadio della Roma ed è stato arrestato lo conosco personalmente come una persona perbene e spero possa dimostrare la sua innocenza. C'è ...

Campidoglio - stadio Roma prosegue iter amministrativo : prosegue l’iter amministrativo del progetto dello stadio di Tor di Valle. È terminato ieri alle 24 il tempo dedicato al recepimento delle osservazioni, da parte dei cittadini, sulla variante al Piano Regolatore Generale connessa al progetto dello stadio, iniziato il 12 maggio scorso. Lo riferisce una nota del Campidoglio. È stata data quindi la possibilità a tutti coloro che ne fossero interessati di visionare tutta la documentazione ...

Pelonzi : Campidoglio casa Romani - no bunker antiprotesta grillina : Pelonzi: fallimento 5S sotto occhi di tutti Roma – Di seguito la nota di Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Pd capitolino. “Oggi nella riunione dei capigruppo ho avanzato al presidente De Vito la richiesta di rivedere il provvedimento sul segretario del Pd, Andrea Casu e sulle donne delle associazioni della casa internazionale delle donne. Tutti rei unicamente di una protesta civile portata all’esasperazione ...

Roma - buche al Giro : Campidoglio sotto tiro per le riparazioni inutili : Roma La partenza era prevista per le 16 di domenica. E fino a due ore prima, gli operai ingaggiati all?ultimo minuto dal Campidoglio cercavano di rattoppare alla meglio le strade della...

Roma - Giro d'Italia chiuso per buche : l'imbarazzo del Campidoglio e quei rattoppi all'ultimo minuto : Il via alla tappa Romana del Giro è arrivato alle 16, fino alle 14 gli operai ingaggiati dal Campidoglio erano a spasso per il tracciato a rattoppare buche e dossi col bitume fresco. Lavori ...

Casa donne Roma - vertice in Campidoglio dopo le polemiche. La presidente : ‘Raggi non è femminista’. M5s : ‘No allarmismi’ : Una petizione per dire no allo “sfratto” della Casa internazionale delle donne della Capitale. E un sit-in, atteso per le 18 davanti all’assessorato Roma Semplice, mentre in Campidoglio è previsto un vertice per trovare un accordo. Non si fermano le proteste per la mozione della giunta Raggi, approvata il 17 maggio scorso, che vuole, stando a quanto si legge, “riallineare e a promuovere il ‘Progetto Casa internazionale ...

Roma - Raffaelle Marra : 'Ho pagato la vicinanza alla Raggi : fu M5S a chiamarmi in Campidoglio' : Sta per partire o forse è appena tornato. Raffaele Marra, l'ex braccio destro di Virginia Raggi, è in attesa sotto i portici di piazza Vittorio. Sabato, ora di pranzo: davanti a sé ha un trolley. È la ...