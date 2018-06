Roma | due pitoni di 3 metri dentro sacchi abbandonati in strada

Roma - 13enni molestate da due migranti. Residenti inferociti : La storia, al Tiburtino III, sembra ripetersi. È un destino beffardo quello che tiene sotto scacco questo fazzoletto di periferia Romana dove, di notte, non si riesce a dormire. Così accade di nuovo che decine di persone si radunino davanti ai cancelli di un centro di accoglienza per invocarne la chiusura.Era già successo in via del Frantoio, nemmeno un anno fa, ai primi di settembre. E succede ancora, oggi. La cancellata non è la stessa, ...

Roma - ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi : scoppia la protesta davanti al centro migranti : protesta di un gruppo di abitanti del Tiburtino III, alla periferia di Roma, l'altra sera davanti al centro di pronto intervento minori di via Venafro contro la 'permanenza degli immigrati'. La ...

Incendio in un palazzo a Roma : quattro feriti - evacuati due stabili : Incendio in un palazzo a Roma: quattro feriti, evacuati due stabili Incendio in un palazzo a Roma: quattro feriti, evacuati due stabili Continua a leggere L'articolo Incendio in un palazzo a Roma: quattro feriti, evacuati due stabili proviene da NewsGo.

Roma - Pallotta shock : il presidente annuncia due cessioni pesantissime : La Roma è concentrata sul mercato, operazioni in entrata ed uscita per il club giallorosso che ha deciso di continuare a puntare sui giovani. Nel frattempo arrivano dichiarazioni clamorose da parte del presidente Pallotta, annunciate le cessioni del portiere Alisson e del centrocampista Nainggolan, ecco le dichiarazioni ai microfoni del portale Areanapoli.it: “Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti ...

Roma - spuntano due murales con protagonista il premier Conte : Roma, spuntano due murales con protagonista il premier Conte Le opere portano la firma del collettivo Tvboy: nel primo, il presidente del Consiglio regge un programma con 10 punti di domanda, nel secondo è vestito da calciatore come Trump e Putin. Un terzo murale raffigura Raggi con il cartello: "Viva le buche abbasso i ...

Roma - spuntano due murales con protagonista il premier Conte - : Le opere portano la firma del collettivo Tvboy: nel primo, il presidente del Consiglio regge un programma con 10 punti di domanda, nel secondo è vestito da calciatore come Trump e Putin. Un terzo ...

Roma - scontro tra scooter e compattatore Ama : gravi due ragazzi - lui è un atleta 18enne : Grave incidente nella notte a Roma tra uno scooter Yamaha X enter e un compattatore dei rifiuti dell'Ama. È accaduto intorno all'1.45 in viale Somalia incrocio con via Antrodoco, al quartiere Africano.

Roma - incendio in un palazzo in Centro : evacuati due stabili : incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il ...

Roma : Scooter contro mezzo AMA - gravi due ragazzi : Roma – Nella Capitale grave incidente questa notte in zona quartiere Africano. E’ accaduto in Viale Somalia all’altezza di via Antrodoco. Erano circa l’1:45 quando per cause in corso di accertamento, uno Scooter si e’ scontrato contro un compattatore dei rifiuti Ama. Ad avere la peggio i due passeggeri del motoveicolo. Si tratta di un 18enne che ora si trova in prognosi riservata al policlinico Umberto I e una ...

Incendio in un palazzo di via degli Amatriciani a Roma. Tre intrappolati - evacuati due stabili : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'Incendio abita il presidente della Camera Roberto Fico. Tra gli abitanti dello stabile ci sarebbe una donna ustionata soccorsa dai medici di emergenza. A quanto apprende l'Adnkronos l'Incendio sarebbe partito a causa di candele accese in un appartamento.

M5S ko - persi i due Municipi Romani e flop nel Lazio : III Municipio Roma Centrosinistra avanti Caudo al ballottaggio Quattro mesi senza un governo politico. E così uno dei Municipi più grandi della Capitale, il III , Roma Montesacro, è tornato al voto. ...

M5S out nei due municipi Romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca Virginia Raggiresta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Ca

M5S out nei due municipi Romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca resta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Caudo e il candidato di centrodestra Francesco Maria Bova, e si piazza al terzo posto nel municipio VIII dove Amedeo Ciaccheri, candidato con una coalizione ...

M5S out nei due municipi Romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca resta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Caudo e il candidato di centrodestra Francesco Maria Bova, e si piazza al terzo posto nel municipio VIII dove Amedeo Ciaccheri, candidato con una coalizione ...