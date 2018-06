Roger Federer in finale a Stoccarda | da lunedì tornerà numero 1 del mondo

ATP STOCCARDA - Roger Federer rimonta Kyrgios e torna numero uno del mondo : Pochini per chi è stato numero 3 del mondo e finalista Slam. ATP STOCCARDA, Semifinale: [1] R. Federer b. [4] N. Kyrgios 6-7, 2, 6-2 7-6, 5, [7] M. Raonic b. [2] L. Pouille 6-4 7-6, 3, RESULT_END

Tennis - Roger Federer torna numero 1! Il Maestro si riprende la testa del ranking ATP - raggiunta la finale a Stoccarda : Roger Federer tornerà a essere numero 1 al mondo a partire dal prossimo lunedì. Il Maestro ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato all’inizio della settimana e si riprende la vetta del ranking ATP scalzando Rafael Nadal che aveva difeso il piazzamento trionfando al Roland Garros la scorsa settimana. Il Campione di Basilea torna ai vertici grazie alla sofferta vittoria sull’australiano Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 7-6) che gli ...

Roger Federer torna numero 1 al mondo se… Tutte le combinazioni - il Maestro sfida Kyrgios a Stoccarda : Roger Federer ha demolito l’argentino Guido Pella con un doppio 6-4 e si è così qualificato alle semifinali del torneo di Stoccarda. Il Maestro prosegue la sua dirompente cavalcata sull’erba tedesca e domani pomeriggio affronterà l’australiano Nick Kyrgios con l’obiettivo di qualificarsi alla Finale da disputare poi contro il vincente del match tra il canadese Raonic e il francese Pouille. Il Campione di Basilea ha così ...

ATP Stoccarda – Federer in semifinale : Roger stende Pella e mette il n°1 nel mirino : Roger Federer supera Guido Pella in due set e accede alla semifinale del torneo ATP di Stoccarda: il tennista svizzero, in caso di finale, sarà numero 1 al mondo Dopo la vittoria all’esordio contro M. Zverev, il cammino di Roger Federer al torneo ATP di Stoccarda prosegue con un nuovo successo. Il tennista svizzero supera l’argentino Guido Pella in due set, entrambi vinti con il punteggio di 6-4, in poco più di un’ora di gioco. Federer accede ...

Roger Federer a caccia del record : “a Stoccarda per riscrivere la storia” : Roger Federer pronto a riscrivere la storia del tennis: il campione svizzero in caso di finale a Stoccarda sarebbe il numero 1 più anziano di sempre Dopo aver saltato l’intera stagione sulla terra rossa, come già accaduto l’anno scorso, Roger Federer è tornato a giocare a Stoccarda, dando inizio alla stagione sull’erba. Il tennista svizzero ha superato M. Zverev al primo turno, scrollandosi di dosso un po’ di ruggine. Se ...

Tennis - Roger Federer : “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon” : Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una ...

Tennis - Rafael Nadal e Roger Federer ancora dominanti : fenomeni contro una nuova generazione non all’altezza? : Rafael Nadal, Roger Federer ed ancora Roger Federer, Rafael Nadal. Questi nomi ormai sono ricorrenti da un po’ nel circuito internazionale del Tennis e, quasi come fosse una staffetta, l’assenza dell’uno è compensata dal trionfo dell’altro. L’effetto “Ritorno al Futuro” del 2017, coi due fenomeni di racchetta e pallina a spartirsi equamente i successi di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US ...

Tennis - Rogerer Federer può tornare numero 1 a Stoccarda! Tutte le combinazioni e i risultati utili per superare Nadal nel ranking : Roger Federer è pronto per tornare a giocare dopo quasi tre mesi dalla sconfitta maturata contro Kokkinakis al secondo torneo di Miami. Il Maestro ha ricaricato le pile e si è preparato meticolosamente per affrontare la stagione sull’erba che scatterà proprio oggi a Stoccarda. Lo svizzero si cimenterà sul manto verde della località tedesca, primo appuntamento sulla sue superficie prediletta a cui seguirà il tradizionale torneo di Halle per ...

Roger Federer cambia sponsor? Nike battuta da Uniqlo : l’offerta è impossibile da rifiutare! : Roger Federer potrebbe cambiare sponsor a breve: niente più marchio Nike, l’offerta di Uniqlo è impossibile da rifiutare Dal 1994 la figura di Roger Federer si è legata a doppio filo con il marchio Nike. Il successo sportivo del primo è cresciuto di pari passo con la fama del brand statunitense, formando un connubio vincente. Nel 2008 il campione svizzero ha firmato un contratto decennale da 10 milioni più bonus a stagione. Accordo scaduto lo ...

