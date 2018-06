Robothorium | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di sabato 16 giugno 2018) Su gentile concessione di Goblinz Studio, abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani in Anteprima sul nuovo Sci-fi Dungeon Crawler “”, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraè un RPG futuristico con combattimenti a turni e un sistema di scelte, il quale muta l’andamento degli eventi, lasciando al giocatore piena libertà di plasmarlo come meglio crede. Nel gioco siamo chiamati a creare un team di robot per contrastare i nemici in ogni scenario futuristico. 5 sono le fazioni a disposizione, con le quali affrontare missioni procedurali e 10 le classi di robot, ognuna di esse con caratteristiche specifiche. Ambientato nel 2052, la Robotica grazie all’intelligenza artificiale di cui dispone, ha dato vita ad una società tecnologicamente avanzata, ma ...