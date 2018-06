Ritrovato corpo di un giovane escursionista

Milano : Ritrovato in un canale il corpo di Sara Luciani dopo una settimana dalla scomparsa : E' stato ripescato nel canale Muzza, a sud di Milano, il corpo senza vita di Sara Luciani, la 21enne scomparsa da quasi una settimana, nello stesso giorno in cui si palesa l'uomo misterioso che, secondo alcuni testimoni, accompagnava Sara ed il fidanzato 31enne Manuel Buzzini, ritrovato impiccato lo scorso 8 Giugno, con gli abiti fradici nel cortile della casa dove abitava a Melzo, nella Brianza lombarda,mentre della ragazza si erano perse le ...

Addio a Anthony Bourdain : il famoso chef è morto suicida - Ritrovato il corpo nella sua stanza d’hotel : Anthony Bourdain, chef di fama internazionale, è morto suicida oggi: il suo corpo ritrovato nella stanza dell’hotel in cui stava alloggiando Anthony Bourdain, 61enne chef di fama internazionale, si è suicidato. Lo afferma la Cnn, con cui Bourdain collaborava da tempo. Secondo l’emittente, Bourdain era in Francia per lavorare ad un nuovo episodio del programma ‘Parts Unknown’. Lo chef francese Eric Ripert avrebbe trovato ...

Ondata di maltempo in Francia : corpo senza vita Ritrovato in fiume in piena : Questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, circa 50enne, all’interno della sua auto, sommersa in un fiume in piena del dipartimento dello Cher, nel centro della Francia: la zona è stata investita da forti temporali. Il maltempo ha colpito soprattutto due zone nel sud dello Cher: il corpo della vittima è stato rinvenuto a Epineuil-le-Fleuriel, nel fiume Queugne. L'articolo Ondata di maltempo in Francia: corpo senza ...

Ritrovato morto l'imprenditore italiano scomparso in Costa Rica : corpo sotto un ponte : Stefano Calandrelli, il cittadino di origini romane residente da 24 anni a San José in Costa...

Verona : corpo di un uomo Ritrovato in cantiere a San Martino Buon Albergo : Verona, 14 mag. (AdnKronos) – Nella mattinata di oggi i dipendenti di un cantiere edile in via Bonatti a San Martino Buon Albergo (Verona) hanno rinvenuto il corpo di un uomo, di 40 anni, italiano. Sul corpo, secondo i primi esami, non sono stati riscontrati segni di violenza. Indagini sono in corso da parte del Comando dei Carabinieri di Verona, mentre i rilievi sono in corso da parte degli specialisti della Scientifica e del reparto ...

Omicidio Pamela Mastropietro - sul corpo della 18enne Ritrovato Dna di una persona sconosciuta : Sul corpo della diciottenne romana uccisa lo scorso 30 gennaio a Macerata,, stando a una delle tre perizie depositate dal Ris dei carabinieri di Roma, ci sarebbe il Dna di una persona sconosciuta, che non compare nell'inchiesta aperta a carico dei 4 nigeriani accusati.Continua a leggere