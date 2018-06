Ritrovati 63 libri di Napoleone : Portoferraio (Livorno), 16 giu. – (AdnKronos) – E’ stato risolto il mistero dei libri di Napoleone Bonaparte all’isola d’Elba: 63 volumi appartenuti all’imperatore francese sono stati Ritrovati in uno scatolone, dove erano stati dimenticati per errore. I volumi facevano parte dei 72 libri scomparsi nel 2013 da Villa dei Mulini, una delle residenze napoleoniche all’isola d’Elba durante ...

Isola d'Elba - Ritrovati preziosi libri di Napoleone - erano in uno scatolone : erano stati dimenticati in uno scatolone sessantatre volumi appartenuti a Napoleone Bonaparte. Un errore che ha rischiato di cancellare una parte di storia. Si tratta di libri che facevano parte di settantadue opere scomparse nel 2013 da Villa dei Mulini, una delle residenze napoleoniche all'Isola d'Elba durante l'esilio nel 1814.I volumi, che trattano vari argomenti e di elevato interesse culturale, sono stati ritrovati dai carabinieri di ...