Riki ' Live e Summer Mania' scala le classifiche | la dedica di Francesco Facchinetti

Al via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...

Dolor de cabeza – Mal di testa di Riki e CNCO - il nuovo singolo in Live & Summer Mania (tracklist) : Dolor de cabeza / Mal di testa di Riki e CNCO è il nuovo singolo in uscita domenica 27 maggio alle ore 23.30 negli store digitali. Ad annunciare il titolo del nuovo singolo ai fan è stato lo stesso Riccardo Marcuzzo attraverso un post sui social network nelle scorse ore. Il brano in featuring con la band americana CNCO, al quale Riki ha lavorato nelle scorse settimane, si intitola Dolor de cabeza nella versione spagnola. Il singolo è atteso ...

Le prime date dell’instore tour di Riki per Live & Summer Mania - da Stezzano a Marcianise : L'instore tour di Riki inizierà il prossimo 15 giugno con un appuntamento a Stezzano presso il centro commerciale Le Due Torri. L'evento firmacopie inizierà alle ore 17.00. Riccardo Marcuzzo - in arte Riki - presenterà il suo nuovo progetto discografico, in uscita il 15 giugno con Sony Music, terzo disco in meno in un anno. Dopo l'Ep Perdo le parole, pubblicato dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, Riki ha ...