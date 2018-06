Ricerca scientifica | l' irresistibile ascesa della super potenza cinese

Fondazione Cariplo - a Ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti : Quasi 500 milioni di euro per oltre 2mila progetti, dalla biomedicina all'agroalimentare, per 6.030 ricercatori inseriti, di cui il 40% donne . Sono alcuni dei risultati ottenuti della Fondazione ...

Fondazione Cariplo : a Ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Quasi 500 milioni di euro per oltre 2mila progetti, dalla biomedicina all’agroalimentare, per 6.030 ricercatori inseriti, di cui il 40% donne. Sono alcuni dei risultati ottenuti della Fondazione Cariplo in 27 anni di sostegno alla ricerca scientifica, presentati dai vertici della Fondazione a Milano, in una serata al Piccolo Teatro Studio Melato. Diversi gli ambiti di ricerca sostenuti dalla Fondazione ...

Animali - WWF : fermare l’eccidio delle balene mascherato da Ricerca scientifica : Nella relazione inviata dagli studiosi giapponesi alla IWC, al termine del terzo “Nuovo programma di ricerca sulle balene nell’Oceano Antartico”, si legge che durante la scorsa estate sono state abbattute 333 balenottere minori. Di queste, 122 erano gravide. “Un massacro anacronistico, che deve finire“, per il WWF, secondo cui il fatto che “nel 2018 ancora i giapponesi si arroghino il diritto di praticare la ...

Ricerca scientifica : incontro bilaterale tra INFN e IHEP cinese : L’incontro bilaterale tra l’INFN e il suo principale partner scientifico e tecnologico in Cina, l’IHEP (Institute of High Energy Physics), che si è svolto dal 9 al 10 maggio a Roma, nella sede della Presidenza dell’INFN, è stata l’occasione per mettere in risalto e rinforzare la proficua collaborazione tra l’Italia e la Cina nell’ambito della Ricerca scientifica in fisica delle particelle e non solo, e guardare insieme alle nuove frontiere ...

Che cosa vorrà dire il Gdpr per la Ricerca scientifica : Il Gdpr avanza spedito. La General Data Protection Regulation, o Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 25 maggio, e tutti, dai grandi della rete come Facebook e Google, fino alle piccole e medie imprese, e persino i freelance, stanno correndo ai ripari per prepararsi. Perché le nuove norme sulla privacy e la gestione dei dati personali cambiano radicalmente le carte in tavola. Avranno valore ...

CASERTA - Mondo della Scuola e Ricerca scientifica si incontrano nel Polo di Ricerca Neurobiotech : La scienza non può esistere senza che sia comunicata al pubblico. Ma gli studenti non sono un pubblico normale: sono la risorsa più importante per un Paese che non voglia perdere il treno dell'...

Le donne nella Ricerca scientifica? Funzionano perché hanno fantasia : «Il giorno in cui sono stata eletta preside sono cominciati ad arrivare telegrammi e fiori a decine. Da lì ho capito che ero la prima donna in Italia a ricoprire quel ruolo in una facoltà di Medicina». Lo racconta con il sorriso Maria Paola Landini ora direttore scientifico del bolognese Istituto Ortopedico Rizzoli, una delle eccellenze ospedaliere in Italia, guidata da una donna e con un personale che è per la maggior parte femminile, nella ...

Libertà di Ricerca scientifica : Marco Gentili - malato di SLA - lancia l’appello al diritto umano alla scienza in nome di Hawking : “Nella vita ho scelto di produrre politica, trovando molti aspetti in comune con chi ha scelto di produrre ricerca scientifica. Dal 2008 faccio parte dell’Associazione Luca Coscioni che della validità e della Libertà del metodo scientifico è la principale promotrice in Italia, un paese in clamoroso ritardo quanto a valori democratici e liberali. Anche se utilizzano modalità e strumenti differenti, la Politica e la scienza hanno il compito ...