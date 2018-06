Resident Evil 2 Remake demo | torneranno questi memorabili personaggi e boss

Nel remake di Resident Evil 2 torneranno le modalità classiche "Fourth Survivor" e "Tofu" : Quando Capcom annunciò che tutte le modalità di gioco del classico Resident Evil 2 sarebbero tornate per il remake, non stava scherzando. Il produttore Yoshiaki Hirabayashi ha confermato in un'intervista con Trusted Reviews che entrambe le modalità Fourth Survivor e Tofu torneranno in Resident Evil 2 remake."Ovviamente! Sì! Entrambe le modalità Fourth Survivor e Tofu saranno incluse nel gioco", ha detto Hirabayashi. La modalità Fourth Survivor ...

E3 2018 : Capcom svela i primi dettagli ufficiali sul remake di Resident Evil 2 : Capcom ha rivelato i primi dettagli ufficiali su Resident Evil 2 remake, dopo aver mostrato alla conferenza E3 di Sony il trailer di annuncio e un video gameplay. Secondo la compagnia, il gioco è stato completamente ricostruito da zero per un'esperienza narrativa più profonda. Utilizzando il motore RE Engine proprietario di Capcom, Resident Evil 2 promette di offrire una nuova versione della classica saga survival horror con effetti visivi ...

Capcom annuncia Resident Evil 2 : Alla press conference E3 di Sony Interactive Entertainment (SIE), Capcom ha mostrato per la prima volta il nuovo RESIDENT EVIL 2, uno dei giochi più attesi di tutti i tempi. Basato sul capolavoro originale che ha definito il suo genere di appartenenza, il nuovo gioco è stato ricreato da zero per assicurare un’esperienza narrativa più profonda e articolata. RESIDENT EVIL 2 annunciato ufficialmente all’E3 Con RE ...

E3 2018 : il remake di Resident Evil 2 è realtà - ecco il trailer d'annuncio : Una frazione della conferenza PlayStation all'E3 2018 è dedicata a un grandissimo ritorno dell'industria dei videogiochi, il tanto chiacchierato remake di Resident Evil 2 che sul palco del briefing si è mostrato con un trailer in grado di testimoniare la qualità del remake.A corredo del bellissimo trailer di presentazione è stata inoltre resa ufficiale la sua data d'uscita, fissata per il 25 gennaio 2019. Il remake era stato anticipato da ...

Resident Evil 7 : video confronto tra la versione PS4 e l'edizione cloud per Nintendo Switch : Come molto probabilmente saprete, Resident Evil 7 è approdato su Nintendo Switch in una versione molto particolare. Con il grande successo riscosso dall'ibrida della grande N, sembrava quasi ovvio l'arrivo dell'ultimo capitolo della saga horror di Capcom su Switch e, dal 24 maggio, Resident Evil 7 è stato reso disponibile, in Giappone, per la piattaforma nell'edizione cloud intitolata Bioharzard 7 Resident Evil cloud Version.Di cosa si tratta? ...

Resident Evil : serie TV in arrivo? : Secondo Variety Resident Evil potrebbe tornare sotto i riflettori molto presto, Constantin sarebbe infatti al lavoro sul riavvio della saga anche se non si sa bene sotto quale forma.L'opzione più interessante e probabile è quella di una serie televisiva, ma senza le presenze del regista Paul W.S. Anderson e della protegonista della saga cinematografica Milla Jovovich, i quali sono attualmente impegnati con l'adattamento per il grande schermo di ...