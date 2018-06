sportfair

(Di sabato 16 giugno 2018) HPcon ialdi Ceccano Gara casalinga per HPche schiera nella seconda edizione deldi Ceccano in programma nel fine settimana a Ceccano benequipaggi. Il pilota di punta è Gianni D’Avelli che in coppia con Domenico Ligori andrà alla conquista del gradino più alto del podio con la Skoda Fabia R5 delColombi, vettura rivelatasi nel corso di questa stagione vincente. In gara per i colori di HP, scuderia più numerosa della gara ciociara, altri sei equipaggi: D’Emilio-Persichilli (Clio S1600), Fiorella-Ceccarelli (Fiat Uno T.), Massaro-D’Amore (207 RSTB 16), Quatrini-Imola (Saxo N2) e Vona-Vona (106 N2). La gara scatterà sabato sera nei pressi di Supino, dove la “piesse” dovrà essere percorsa due volte, l’indomani domenica, la gara affronterà sei tratti. La competizione vedrà gli equipaggi affrontare quindi le ...