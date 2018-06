Radio Italia Live – Il Concerto – Serata del 16 06 2018 – Con Luca Bizzarri e Paolo

CAPAREZZA/ Video - "Non rimpiango di essere stato Mikimix - un ragazzo timido" (Radio Italia live) : Video, CAPAREZZA, a breve ospite a Radio Italia Live, racconta con leggerezza gli esordi difficili, quando si chiamava ancora Mikimix ed era un ragazzo timido.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 07:58:00 GMT)

J-AX E FEDEZ/ Parapiglia : "Uno dei due ha voluto portare fino in fondo la rottura" (Radio Italia Live) : J-AX e FEDEZ, che dovrebbero essere presenti all'evento Radio Italia ive, sarebbero lì lì per divorziare artisticamente. Ma cosa è successo?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 07:10:00 GMT)

Radio Italia Live 2018 - Il Concerto/ Diretta e cantanti : info streaming e curiosità (16 giugno) : Concerto Radio Italia Live 2018, ecco le anticipazioni e tutti i cantanti che si esibiranno in Piazza Duomo a Milano stasera, sabato 16 giugno, info e streaming.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 06:50:00 GMT)

Milano. Stasera settima edizione di Radio Italia live : Appuntamento questa sera con la settima edizione di Radio Italia live – Il concerto. E’ un appuntamento speciale con 21

Domani in Piazza Duomo a Milano la settima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto : Come ogni anno in questo periodo dal 2012 a questa parte, Piazza Duomo a Milano si riempie di appassionati di musica Italiana di tutte le età per “Radio Italia Live – Il Concerto”. La prima edizione della kermesse venne svolta sei anni fa per festeggiare il trentennale di Radio Italia, con un evento che sembrava destinato a rivelarsi unico nel suo genere. Ma il successo della serata celebrativa ha portato Mario Volanti, direttore di Radio ...

Svelato l’ordine di uscita di Radio Italia Live – Il Concerto - da Le Vibrazioni a Biagio Antonacci : L'ordine di uscita di Radio Italia Live - Il Concerto è finalmente stato annunciato. La conferenza stampa tenuta al Seven Stars Hotel di Milano ha finalmente sciolto le riserve sull'ordine di apparizione degli artisti coinvolti, a cominciare dalla sezione rap completamente nuova rispetto alle edizioni passate. L'evento è in programma in Piazza Duomo a Milano, con inizio al via dalle ore 19 con lo spazio dedicato ai rap che compariranno sul ...

Citroën partner di Radio Italia Live-Il Concerto : Citroën è partner di Radio Italia per il Concerto in programma sabato 16 giugno in piazza Duomo a Milano. Citroën condivide con la musica molti valori, come il divertimento, il benessere e la voglia di esprimere se stessi, sintetizzati dalla promessa della Marca “Be Different, Feel Good”. Giunto alla settima edizione, Radio Italia Live-Il Concerto […] L'articolo Citroën partner di Radio Italia Live-Il Concerto sembra essere il primo su ...

Radio Italia Live - il concerto : sabato dalle 19 è festa a Milano in Piazza Duomo : Questo articolo è stato verificato con: https://www.ilgiorno.it/Milano/cronaca/Radio-Italia-Live-Duomo-1.3977502, https://www.Milanofree.it/201806079820/Milano/eventi/Radio_Italia_Live_il_concerto_...

Il concerto 2018 di Radio Italia Live : sabato sera è festa a Milano in Piazza Duomo : Per il 2018 l'evento musicale Radio Italia Live - Il concerto a Milano si svolgerà la serata di sabato 16 giugno. Organizzata dal 2012, questa grande manifestazione milanese ad ingresso gratuito vedrà salire sul palco grandissimi interpreti della musica Italiana e sarà condotta dal duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Molte le misure adottate per garantire sicurezza e ordine pubblico. Alla Piazza, ad esempio, potranno accedere un ...

L’estate di J-Ax e Fedez in Italiana scalda Verona prima del ritorno in Radio con The Kolors (video) : J-Ax e Fedez in Italiana scaldano l'atmosfera dell'Arena di Verona con il brano che hanno concepito per la conclusione del progetto congiunto che hanno avviato con il singolo Vorrei ma non posto. Già presenti sul palco dell'Arena di Verona per la prima puntata delle premiazioni, i due artisti sono tornati davanti al pubblico dei Wind Music Awards per una nuova interpretazione del brano con il quale hanno dato assalto alle radio in vista ...

Vip Pass per Radio Italia Live – Il concerto a Milano a giugno : come partecipare al gioco : Vip Pass per Radio Italia Live - Il concerto sono in palio con eprice. L'evento è in programma a Milano per il prossimo 16 giugno ed accoglierà sul palco numerosi ospiti, artisti Italiani ed internazionali del mondo della musica pop e rap. Radio Italia Live – Il concerto sarà trasmesso in diretta su Real Time e su Nove il 16 giugno dalle ore 19.10. L'ingresso al concerto è libero e gratuito e con eprice.it i fan hanno la possibilità di ...

Concerto Radio Italia Live 2018 : cantanti nel cast di Piazza Duomo a Milano : A Milano tra poche settimane si terrà il consueto Concerto Radio Italia Live. L’appuntamento in Piazza Duomo è fissato per sabato 16 giugno 2018. Il cast dell’evento Live di musica Italiana è stato annunciato pochi giorni fa presso la Sala dell’Orologio di Palazzo Marino. Così come accaduto negli anni scorsi, saranno presenti artisti di rilievo e non mancherà un tocco di internazionalità. Il protagonista del Radio Italia World, così è stato ...

Milano. In piazza Duomo il 16 giugno Radio Italia live – Il concerto : A Palazzo Marino alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, dell’assessore alla Cultura, Filippo del Corno, di Radio Italia con Mario