RADIO ITALIA LIVE 2018 | CONCERTO Diretta e scaletta 16 giugno | da Gianni Morandi ai The

Milano - « RADIO ITALIA Live 2018» in piazza Duomo : chi canta - le regole per la sicurezza e tutto quello che c'è da sapere : Da Gianni Morandi ai Maneskin, rivelazione dell'ultimo «X Factor», passando da Elisa, Giusy Ferreri, J-Ax, Fedez e il super ospite Mika. piazza Duomo si prepara ad accogliere i 21 artisti del «Radio ...

Ospiti e scaletta di RADIO ITALIA Live Il Concerto a Milano il 16 giugno - info sicurezza e orari metro per Piazza Duomo : Radio Italia Live Il Concerto a Milano si terrà stasera, sabato 16 giugno , dalle ore 19.00 in Piazza Duomo raggiungibile attraverso la metro politana linee M1 e M3. La scaletta di Radio Italia Live spazia dal pop al rap passando per un rappresentante della musica internazionale: Mika. Aprono la serata i rapper Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza e Ghali prima di lasciare il palco a Le Vibrazioni, Thomas e Annalisa. Il Concerto continua ...

