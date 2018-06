"Questi non toccheranno mai più terra in Italia". Salvini bandisce due ong tedesche : Sabato scorso era stata la giornata del no del ministro Salvini alla nave Aquarius, che dopo una settimana entrerà nelle prossime ore nel porto di Valencia col suo carico di vite e disperazione. Una settimana che ha sconvolto l'Europa sul tema dell'emergenza migranti. L'Italia ha alzato la voce, come disse proprio il ministro dell'Interno sette giorni fa, ma i barconi carichi di persone in fuga da fame e guerre in ...

La verità per Giulio Regeni non è una Questione privata : Secondo Salvini i rapporti con l'Egitto sono più importanti della giustizia per il ricercatore torturato. La dichiarazione del ministro degli Interni è l'esempio della concezione privatistica dei diritti: dall'eccesso di legittima difesa agli insulti contro l'accoglienza dei migranti, la libertà di farsi giustizia da sé cela il rischio della solitudine sociale.Continua a leggere

Stadio Roma - Giachetti : “5stelle fanno finta che la Questione non li riguardi. Ma hanno responsabilità politiche” : “Le responsabilità vanno accertate dalla magistratura. Sul piano politico la situazione è diversa. Ci sono responsabilità politiche specifiche. Il M5S afferma che chi ha responsabilità deve pagare come se la cosa non li riguardasse. Lo trovo alquanto singolare. Chi ha chiamato e coinvolto nel progetto queste persone? Chi ha preso certe decisioni?”. Lo ha affermato Roberto Giachetti, deputato del Partito democratico, sul caso ...

La Questione morale non risparmia nessuno : L'inchiesta sulla corruzione che ha addirittura preceduto la posa del primo mattone del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle conferma quanto illusorio fosse il tentativo grillino di evitare l'infezione del malaffare semplicemente congelando ogni attività amministrativa.Non basta paralizzare la macchina comunale - dalle manutenzioni ordinarie agli interventi sulle fatiscenti aziende municipalizzate - per allontanare da sé gli ...

Vittorio Feltri : 'Immigrati? Come risolvere per sempre la Questione'. Non solo porti chiusi : una soluzione durissima : Un breve intervento per mettere le cose in chiaro una volta per sempre. In Italia sono ripresi gli sbarchi di profughi e la sinistra ne gode, perché sarebbe la dimostrazione che perfino Salvini non è ...

Conte in visita ad Amatrice : non parlo di altre Questioni : Amatrice, 11 giu. , askanews, Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è giunto ad Amatrice per la prima tappa della sua visita nelle zone terremotate del Centro Italia. Il premier è stato ...

Juventus - Perin non sta nella pelle : “Questi sono treni che passano una volta nella vita - non potevo rifiutare” : Mattia Perin ha commentato il suo trasferimento alla Juventus, sottolineando come non avrebbe potuto dire di no ai bianconeri “Questi sono treni che passano una volta nella vita e non potevo rifiutare la Juventus. Mi sento pronto, ho passato dei momenti difficili con gli infortuni che mi hanno fatto crescere, diventare uomo e trovare un equilibrio. Arrivo alla Juventus all’età giusta“. Foto LaPresse/Giordan Ambrico Lo ha detto ...

L’Argentina rifila un bel ceffone a Israele. E non è solo una Questione politica : La conferma che lo sport è politica, e il calcio è politico – noi lo sappiamo bene: vedi l’uso disinvolto del Milan da parte di Berlusconi – ci viene da Israele, paese che quest’anno ha appena festeggiato i suoi primi settant’anni di esistenza, sempre però sul filo del rasoio, tra guerre e terrorismo, tra repressioni sanguinose ed Intifade, in un’allerta senza fine. Ebbene, il 4 maggio scorso Israele ha ospitato la Grande Partenza ...

L’assistenza al parto? Una Questione femminile non solo negli umani ma anche nei bonobo : L’assistenza al parto, come evento sociale tutto al femminile, non è una caratteristica esclusiva degli umani come sinora ritenuto, ma un comportamento che condividiamo con i bonobo, una specie “cugina” molto vicina a noi dal punto di vista evolutivo. La scoperta arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista americana “Evolution and Human Behavior” e condotta da Elisabetta Palagi dell’Università di Pisa, Elisa Demuru dell’Università di Parma e ...

Roger Federer e la Questione GOAT : 'Tifosi - non litigate' : Non c'è dubbio che Roger Federer , oltre ad essere uno degli atleti più apprezzati dell'epoca moderna, rappresenti anche un'ispirazione per tantissime persone in giro per il mondo, come testimoniano d'altronde i 15 milioni di amici su Facebook e i 6,7 milioni di followers su Instagram . Durante una recente intervista ai microfoni di Credit Suisse , il 20 volte campione ...

Finals NBA – L’ammissione di LeBron James : “ho pensato che Questi Cavs non potessero arrivare ai Playoff” : Alla vigilia delle NBA Finals, LeBron James ha svelato un particolare retroscena su ciò che ha pensato del futuro dei Cleveland Cavaliers durante il periodo più buio della stagione I Cleveland Cavaliers hanno raggiunto le Finals NBA per il quarto anno di fila. Guardando questo straordinario risultato, si direbbe che la stagione dei Cavs sia stata eccezionale ma invece non è stato così. Dopo aver ceduto Irving in estate ed aver aggiunto al roster ...

Balotelli - non è solo Questione di pelle : Balotelli non è l'unico calciatore al mondo di pelle nera, con lui in squadra altri ragazzi di colore nei confronti dei quali gli strilli non sono uguali. Basterebbe ricordare che il più grande ...

Rapina a casa di De Mita : 'Paura ma non abbiamo perso la calma in Questi casi meglio essere disponibili' : Esce con un sorriso e il maglione azzurro, circondato da amici. 'Come si fa a commentare una brutta storia' esordisce Ciriaco De Mita. A 90 anni, conserva il gusto della battuta e la lucidità del ...

F1 – La Questione batteria non è finita - Whiting spaventa la Ferrari : “in Canada svolgeremo nuovi controlli” : Charlie Whiting è tornato sulla questione batteria, sottolineando come in Canada verranno svolti nuovi controlli sulle componenti Ferrari La questione relativa alle batterie della Ferrari non si è risolta con i controlli svolti dalla FIA a Monaco, gli uomini della Federazione infatti ne svolgeranno altri tra dieci giorni in Canada utilizzando nuovi e più efficienti sensori. A svelarlo è Charlie Whiting nel corso di un’intervista a ...