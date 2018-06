Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia | i convocati per Croazia e Olanda

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia per la sfida alla Croazia. Torna Hackett - Mannion al debutto : L’Italia si avvicina a grandi passi alle sfide di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. La nostra Nazionale è attesa dai match contro la Croazia (28 giugno a Trieste) e contro l’Olanda (1° luglio a Groningen), due incontri importanti e possibilmente da vincere per compiere un ulteriore passo verso la rassegna iridata dopo aver già infilato quattro successi nelle prime quattro partite giocate. Dopo il doppio raduno di Roma, il CT ...

Italia-Portogallo 3-0 - Qualificazioni Mondiali 2019 calcio femminile : le pagelle. Girelli - Salvai e Bonansea - il tris del trionfo : Missione compiuta! L’Italia del calcio femminile ritrova i Mondiali, a 20 anni di distanza, grazie al successo 3-0 contro il Portogallo, nel penultimo incontro di qualificazione del gruppo 6. Una partita stupenda, quella della formazione allenata da Milena Bertolini, che non ha mollato un secondo e si è meritata questa vittoria. Andiamo dunque a valutare le prestazioni delle nostre ragazze. LE PAGELLE ROSALIA PIPITONE 6.5: Si fa trovare ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2018 : Italia-Portogallo - le Azzurre vogliono i tre punti per realizzare il loro sogno : Ormai ci siamo. Domani è il giorno del giudizio per la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultima contro il Belgio), le Azzurre possono chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia e tornare a disputare la fase finale di una rassegna iridata a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Allo stadio ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida il Portogallo - le lusitane ai raggi X. Squadra compatta con tante giocatrici dello Sporting Lisbona : Venerdì 8 giugno, alle ore 20.45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro dell’importantissima sfida, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, tra l’Italia di Milena Bertolini ed il Portogallo. Le Azzurre scenderanno in campo con la ferma intenzione di replicare i tre punti, per avere la matematica certezza di chiudere in vetta alla classifica del girone 6, rendendo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - battere il Portogallo per la storia. Vincere per coronare un sogno : Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultima contro il Belgio), la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia e tornare a disputare la Fase Finale di una rassegna iridata a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta RaiSport), allo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : verso Italia-Croazia. Avversari al completo con Saric e Bogdanovic. Azzurri invece… : La stagione del Basket non si esaurirà con la fine dei campionati. Quest’anno non ci saranno Europei o Mondiali (in programma la prossima estate) ma le Nazionali scenderanno ugualmente in campo. La riforma voluta dalla FIBA ha fatto slittare la Coppa del Mondo di un anno, “costringendo” tutte le squadre a passare attraverso le Qualificazioni. Senza tornare nel merito della querelle tra FIBA ed Eurolega, destinata forse a non ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : 10 azzurri convocati per un mini raduno. Spiccano Gentile - Polonara e Aradori : L’Italia si avvicina a grandi passi ai due match di qualificazione ai Mondiali 2019 che si disputeranno il 28 giugno contro la Croazia (a Trieste) e il 1° luglio contro l’Olanda (a Groningen). La nostra Nazionale guida il girone a punteggio pieno e vuole conquistare altre due vittorie per chiudere al meglio la prima fase e compiere un passo importante verso la rassegna iridata che si disputerà il prossimo anno in Cina. Il campionato ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : che Italia giocherà in estate? Rientra Hackett - Belinelli in dubbio - Datome e Melli lontani : La stagione del Basket è entrata nel vivo, nel weekend scatteranno i Playoff Scudetto ma si sta già avvicinando l’estate riservata in parte alle Nazionali e alle Qualificazioni ai Mondiali 2019. L’Italia infatti scenderà in campo contro Croazia (28 giugno) e Olanda (1° luglio) negli ultimi due incontri della prima fase: una doppia vittoria avvicinerebbe gli azzurri alla rassegna iridata che si svolgerà il prossimo anno in Cina. Il ...

Qualificazioni Mondiali 2019 - Valanciunas annuncia : " A giugno ci sarò" : Se sto bene, colgo sempre con piacere l'occasione per rappresentare la mia nazionale in giro per il mondo. Lo faccio sin dalle rappresentative giovanili e questo è stato un capitolo molto importante ...

