Principio di incendio su treno Circum | passeggeri sui binari

Atac : nessun Principio incendio su bus 495 di viale Mazzini : Atac: su linea 30 fumo causato da bloccaggio cinghia aria condizionata Roma – Di seguito la nota proveniente dall’ufficio Stampa di Atac. “Non c’è stato alcun principio di incendio su una vettura in servizio sulla linea 495, in viale Mazzini, diversamente da quanto riportato da notizie di stampa. Intorno alle 14 è accaduto invece che, su una vettura della linea 30, in seguito al bloccaggio della cinghia ...

Roma : Principio incendio su bus Atac. Azionato estintore : Roma: fumo dal vano motore Roma – Fumo dal vano motore su un autobus Atac della linea 3106. Il principio d’incendio ha coinvolto un Irisbus Citelis, in transito in viale Mazzini. Nelle immagini riprese con un cellulare da un passante e pubblicate sui social, si vede l’autista alle prese con un estintore mentre lo aziona per evitare che le fiamme si propaghino. L'articolo Roma: principio incendio su bus Atac. Azionato ...

Principio incendio in fonderia Marghera : ANSA, - VENEZIA, 5 GIU - Un Principio di incendio è divampato oggi in una fonderia a Porto Marghera dopo la fuoriuscita di zinco fuso da un forno: nessuna persona è rimasta ferita. Il metallo liquido ...

Roma - Principio di incendio su bus a Piazza Venezia : Fumo su bus della linea 46. A via Fori Imperiali scatta l'allarme. Dall'inizio del 2018 sono andati a fuoco 10 bus, 22 nel 2017, 14 nel 2016

Roma - bus Atac a fuoco a piazza Venezia/ Ultime notizie : Principio di incendio causato da corto circuito : Roma, bus Atac a fuoco a piazza Venezia: principio di incendio causato da corto circuito. Le Ultime notizie: Morani (PD) chiede le dimissioni della sindaca Raggi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:08:00 GMT)

Principio d’incendio all’ospedale Mauriziano di Torino : evacuato il pronto soccorso : A causa di un Principio di incendio causato dal corto circuito di un quadro elettrico nei locali tecnici del seminterrato, il pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino è stato evacuato. Sul posto i vigili del fuoco. Non si segnalano intossicati: i pazienti in attesa sono stati smistati nei vari reparti. L'articolo Principio d’incendio all’ospedale Mauriziano di Torino: evacuato il pronto soccorso sembra essere il ...

Molotov davanti al consolato tunisino di viale Marche - domato il Principio di incendio : A dare l'allarme alcuni passanti, che hanno visto il fumo. Le fiamme hanno intaccato il cancelletto di ingresso del consolato, e sono state spente...

Roma : Istituto Darwin evacuato per Principio d’incendio : Due addetti ai servizi leggermente intossicati Roma – L’Istituto scolastico IISS Darwin, sito in Via Tuscolana 388, è stato evacuato per un principio d’incendio divampato al suo interno. Le fiamme sarebbero partite in un cestino da bagno posto al terzo piano. L’episodio si è verificato poco prima delle 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che al loro arrivo hanno constatato che il personale docente e gli ...