Varese : bimbo Precipita dal secondo piano - è grave : Milano, 16 giu. (AdnKronos) - Un bambino di 3 anni e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di uno stabile, nel comune di Lonate Pozzolo, nel varesotto. E' accaduto nel pomeriggio di oggi. Sul posto è intervenuto il personale del

Precipita dal secondo piano - grave bimbo : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Un bambino di 3 anni e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere Precipitato dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di uno stabile nel comune di Lonate Pozzolo, nel varesotto.E’ accaduto nel pomeriggio. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso il bimbo e lo ha trasferito con l’elisoccorso a Bergamo, in codice rosso. L'articolo Precipita dal secondo piano, grave ...

Varese : bimbo Precipita dal secondo piano - è grave : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Un bambino di 3 anni e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di uno stabile, nel comune di Lonate Pozzolo, nel varesotto.E’ accaduto nel pomeriggio di oggi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso il bimbo e lo ha trasferito con l’elisoccorso a Bergamo, in codice rosso. L'articolo Varese: bimbo precipita ...

Precipita dal secondo piano - grave bimbo : Milano, 16 giu. , AdnKronos, - Un bambino di 3 anni e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere Precipitato dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di uno stabile nel comune di Lonate ...

Precipita dal secondo piano - grave bimbo : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Un bambino di 3 anni e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere Precipitato dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di uno stabile nel comune di Lonate Pozzolo, nel varesotto.E’ accaduto nel pomeriggio. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso il bimbo e lo ha trasferito con l’elisoccorso a Bergamo, in codice rosso. L'articolo Precipita dal secondo piano, grave ...

Varese : bimbo Precipita dal secondo piano - è grave : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Un bambino di 3 anni e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di uno stabile, nel comune di Lonate Pozzolo, nel varesotto.E’ accaduto nel pomeriggio di oggi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso il bimbo e lo ha trasferito con l’elisoccorso a Bergamo, in codice rosso. L'articolo Varese: bimbo precipita ...

Fidanzati muoiono per un selfie : Precipitati giù dalla scogliera con il cellulare : La vacanza di una coppia è finita in tragedia a causa di un selfie. Michael Kearns, australiano di 33 anni, e la compagna Louise Benson, inglese di 37 anni, sono precipitati dalla scogliera a...

Bambino di 5 anni Precipita dalla finestra a Mandello : è grave : Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Sembra che il bimbo si trovasse in cortile con la mamma e che poi si sia allontanato. A dare l'allarme un residente del complesso che ha sentito il tonfo e ha chiamato i soccorsi

Mandello - paura in via Aldo Moro bambino Precipitato dalla finestra : paura per un bambino straniero di cinque anni caduto inspiegabilmente nel pomeriggio intorno alle 17 in via Aldo Moro. Le cause della caduta sono ancora da accertare così come l'altezza Il piccolo ...

Bimbo Precipita dal quarto piano : è gravissimo : Un bambino di quattro anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina Mandello del Lario, in provincia di Lecco. E' accaduto poco dopo le 16,30. Sul posto sono intervenute automedica e mezzo di base e il...

Mandello - paura in via Aldo Moro bambino Precipitato dalla finestra : paura per un bambino straniero di cinque anni caduto inspiegabilmente nel pomeriggio intorno alle 17 in via Aldo Moro. Le cause della caduta sono ancora da accertare così come l'altezza Il piccolo ...

Napoli - fumogeni per ricordare il ragazzo Precipitato dall'obelisco : l'ira dei comitati : Due anni fa moriva, dopo essersi arrampicato sull'obelisco secentesco di piazza San Domenico Maggiore a Napoli Emmanuele Pirozzi, studente 23enne. Il volo e l'impatto al suolo furono fatali. Per ...

Escursionista si stacca dal gruppo e Precipita in un dirupo : 71enne trasferito d'urgenza a Careggi : Papiano di Stia ore 6:50. Durante una camminata un uomo di 71 anni dell'Emilia Romagna si è staccato dal gruppo ed è stato ritrovato alla fine di un dirupo lungo la strada di Papiano non cosciente.

Precipita da una scala raccogliendo ciliegie - 70enne all'ospedale in eliambulanza : Buca le gomme al vicino e poi aggredisce i poliziotti con un coltello, due agenti feriti 3 Anziana legata mani e piedi e rapinata da un finto postino, è caccia all'uomo 4 'Basta espulsioni, permesso ...