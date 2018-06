Portogallo-Spagna 3-3 | Ronaldo show | ' Credo sempre in me stesso'

Ascolti - Portogallo-Spagna col 33 - 3% si aggiudica il prime time : La partita dei Mondiali di Calcio che ha visto il Portogallo e la Spagna affrontarsi allo Stadio Olimpico Fisht di Sochi, sulle rive del mar Nero, ha consegnato a Canale 5 gli Ascolti della prima serata di ieri. Il match ha ottenuto infatti 7.027.000 telespettatori e il 33,3% di share. Rai1 con la seconda puntata di ‘Ora o mai più’ è stata vista da 3.709.000 telespettatori pari al 20,7% di share. Terzo gradino del podio per La7 che ...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% - : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share. A seguire Balalaika raccoglie 1.680.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 The Gunman ha interessato 864.000 spettatori pari al ...

Mondiali 2018 - Portogallo-Spagna 3-3. Organizzazione contro classe. Ma sul gol di Costa serviva la Var : L a Spagna ha giocato meglio del Portogallo ma gli altri hanno avuto Ronaldo. Credo che questo Mondiale sarà una specie di finale tra la sua storia e quella di Messi. Ronaldo ha segnato dopo tre ...

Portogallo-Spagna - le pagelle : Ronaldo mostruoso - Diego Costa non sbaglia : INIESTA 7.5 Quando ha la palla tra i piedi, il mondo si ferma. Sapere che è il suo ultimo Mondiale, ci rende tutti più tristi. ISCO 7.5 Una fucilata da fuori spaventosa. Soltanto la traversa gli nega ...

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna 3-3. Tripletta di Ronaldo : gol del pareggio all’88esimo minuto : Ci si aspettava i fuochi d’artificio per il primo grande match dei Mondiali di Russia 2018, in un girone che attualmente vede sorprendentemente in testa l’Iran. E le aspettative non sono state tradite: è finita 3 a 3 fra Portogallo e Spagna, dopo una partita ricchissima di colpi di scena e un botta e risposta finito solo all’88esimo minuto con il gol del pareggio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Real Madrid ...

Mondiali - Portogallo-Spagna show : è 3-3Tripletta di Ronaldo - due gol per Costa : Non tradisce le aspettative la gara di Sochi: Ronaldo apre su rigore dopo quattro minuti, quindi segna Diego Costa e ancora Ronaldo nel finale di primo tempo. La ripresa si apre nel segno della Spagna: Costa concede il bis, Nacho allunga ma Ronaldo, su punizione, fissa il finale.

