Porti italiani chiusi per navi Ong Lifeline e Seefuchs Salvini | Cerchino

Migranti - Salvini : “Altre due navi di ong olandesi a largo della Libia. Si cerchino Porti non italiani dove dirigersi” : Dopo Aquarius, ora tocca a Lifeline e Seefuchs. Alla vigilia dell’approdo a Valencia della nave con oltre 600 Migranti a bordo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana: porti chiusi. Il leader leghista lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, ribadendo la linea di chiusura ...

La politica dei Porti chiusi convince il 59% degli italiani - e un elettore del Pd su tre - : La settimana è stata dominata dal tema degli sbarchi e dalla vicenda della Aquarius, la nave della Ong Sos Méditerranée che, dopo aver soccorso 629 migranti, si è trovata senza un porto in cui poter ...

Effetto Brexit a Londra - è boom di passaPorti italiani. E il consolato va nel caos : Marco Villani è il nuovo Console Generale dell"Italia a Londra. Entrato in carica due mesi fa, si è trovato ad affrontare una situazione al limite: infatti, il consolato italiano nella capitale inglese ha più iscritti all"albo degli italiani residenti all"estero - il cosiddetto Aire - di ogni altro consolato tricolore al mondo.Il numero è mastodontico: circa 350mila. Una massa enorme di persone che, per di più, cresce di continuo, con una media ...

Toninelli dice che «non è mai stata all’ordine del giorno la chiusura dei Porti italiani» : Contraddicendo Salvini, che aveva detto "chiudiamo i porti" The post Toninelli dice che «non è mai stata all’ordine del giorno la chiusura dei porti italiani» appeared first on Il Post.

'Riaprire i Porti italiani per salvare vite umane' : sit-in di protesta a Brindisi : Brindisi - Le associazioni Arci, Anpi, Libera, Cgil, Spi, Trame Solidali, Migrantes insieme a molte altre, considerando inaccettabile la decisione assunta dal Ministro dell'Interno di chiudere i porti ...

Migranti - Salvini a Malta : "Accolga la nave Aquarius - Porti italiani chiusi". La replica : "Non è nostra competenza" : Messaggio alle autorità maltesi: "Il porto più sicuro è il vostro". La risposta è negativa: "Il soccorso è stato coordinato da Roma". Il premier Conte:...

Nave Aquarius - sindaci italiani aprono i Porti e sfidano Salvini : I sindaci italiani si ribellano al ministro degli Interni Matteo Salvini e alla decisione di negare alla Nave Aquarius l'autorizzazione di approdare in Italia.Continua a leggere