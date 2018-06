Porti chiusi | il 59 per cento approva la linea di Salvini

Sondaggio Nando Pagnoncelli - Matteo Salvini trionfa anche nel Partito democratico : Porti chiusi - orgoglio nazionale : La linea dura del ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla chiusura dei porti per fermare gli sbarchi di clandestini a bordo della navi Ong ha trovato un sostegno da parte degli italiani ben più ...

Salvini conferma : "Porti chiusi per le Ong". Le due navi con a bordo i migranti non possono attraccare : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono arrivate al largo delle coste ...

Trump l'aveva detto : i sondaggi danno ragione a Salvini sui Porti chiusi ai migranti e sull'Europa : Donald Trump lo ha detto ieri molto chiaramente, "sembra che la linea dura sui migranti ora paghi". Matteo Salvini sta cavalcando la questione migranti e i sondaggi sono dalla sua parte. La strategia "porti chiusi", che ancora oggi il ministro dell'Interno conferma impedendo l'attracco alle navi di due Ong provenienti dalla Libia, piace alla maggioranza degli italiani.Sul Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli espone i risultati dell'ultima ...

Porti italiani chiusi per navi Ong Lifeline e Seefuchs. Salvini : "Cerchino altrove" : Porti chiusi per altre due navi di Ong. Ad annunciarlo è il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che conferma la linea dura sull'accoglienza delle navi con a bordo migranti nei Porti italiani."Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico ...

La politica dei Porti chiusi convince il 59% degli italiani - e un elettore del Pd su tre - : La settimana è stata dominata dal tema degli sbarchi e dalla vicenda della Aquarius, la nave della Ong Sos Méditerranée che, dopo aver soccorso 629 migranti, si è trovata senza un porto in cui poter ...

Macron legittima Conte ma sui Porti chiusi non segue l'Italia : Parigi, 15 giu. , askanews, Palazzo Chigi fa filtrare voci di 'convergenze' fra Roma e Parigi, ma al termine del pranzo di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron l'elemento più ...

Conte : Porti chiusi? Gestiremo altri casi come Aquarius : Parigi, 15 giu. , askanews, 'Se dovessero capitare altre situazioni di tensione sul tipo di quella della nave Aquarius, le Gestiremo sempre sulla base degli stessi principi: salvaguardare i diritti ...

Porti chiusi - provocazione d'artista a Milano : espone quadro con Salvini-Robocop la Digos la blocca : espone davanti alla prefettura di Milano, in corso Monforte 31, un dipinto che raffigura il ministro dell'Interno Matteo Salvini in versione Robocop che sorge dal mare. Ma la provocazione dell'artista Cristina Donati Meyer non è stata presa bene dai poliziotti e dagli agenti...

Jacopo Fo molla l'M5S sui migranti : "Porti chiusi? Tornerò a non votare" : Sul tema dei migranti, la base del MoVimento Cinque Stelle è tutto meno compatta, questo lo sapevamo da tempo. Chi aderisce a una linea immigrazionista e terzomondista "alla Fico" e chi invece non esita a schierarsi con Luigi Di Maio che a suo tempo aveva definito le ong "taxi del mare", suscitando dure polemiche fra i militanti. Oggi però i grillini perdono un grande elettore proprio sulla nuova linea dura adottata in merito alla questione ...

Migranti - Ue contro l Italia. Macron 'Irresponsabile'. I socialisti a Salvini 'Poveretto'. Toninelli 'Mai chiusi i Porti' : E aggiunge: 'È inammissibile fare della piccola politica su delle vite umane , ..., Lo trovo immondo'. Anche la ministra della Giustizia spagnola non esclude 'responsabilità penali internazionali' ...

Aquarius - i Porti restano chiusi : i migranti verranno scortati in Spagna da navi italiane : L'Aquarius è ancora in balia delle onde e dopo giorni di attesa verrà oggi scortata da due mezzi della Marina militare italiana e della Guardia Costiera fino al porto di Valencia. Il governo italiano ha rifiutato in ogni modo l'autorizzazione per lo sbarco in Sicilia e la nave della Ong si trova ora ad affrontare ulteriori 3 giorni di navigazione per raggiungere un porto sicuro e permettere lo sbarco dei 629 migranti presenti a bordo. Nel ...

Aquarius - Salvini : “Porti resteranno chiusi per Ong e privati. Entro fine mese in Libia per missione risolutiva” : “Lo Stato deve fare lo Stato, i privati fanno altro. Non abbiamo mai negato il principio della solidarietà. Ma da questa settimana non siamo più soli. Abbiamo messo un punto fermo sulle Ong. Guardia costiera e Marina militare potranno continuare a salvare vite, ma gli altri Paesi devono continuare a darci una mano”. Così Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno, dopo il caso Aquarius, entrando al vertice con il presidente del ...

Vittorio Feltri : 'Immigrati? Come risolvere per sempre la questione'. Non solo Porti chiusi : una soluzione durissima : Un breve intervento per mettere le cose in chiaro una volta per sempre. In Italia sono ripresi gli sbarchi di profughi e la sinistra ne gode, perché sarebbe la dimostrazione che perfino Salvini non è ...