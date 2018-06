Popoli Pop Cult Festival Torna dal 28 giugno al 1° luglio a Bagnara Europa | focus

Festa dei Popoli : tradizioni - colori e culture nel weekend di Montesilvano : Entrambe le serate, il sabato e la domenica, verranno animate da spettacoli musicali. Sabato 16 si terrà il concerto di musica popolare a cura di Graziano Zuccarino. Gran finale, domenica 17 giugno, ...

Ue : Salvini - torneremo a Europa divisa tra chi ascolta Popoli e chi mercati : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ‘Alle prossime elezioni europee noi del centrodestra andremo separati perché ognuno ha il suo simbolo. Ma il bello è che si smonterà l’inciucio tra democristiani e socialisti e torneremo a un’Europa divisa tra chi ascolta i popoli e chi ascolta i mercati”. Così Matteo Salvini, ministro dell’interno, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1. L'articolo Ue: Salvini, torneremo ...

La difesa di Liliana Segre di Rom e Sinti : 'No a leggi speciali per Popoli nomadi' : 'No alla tentazione dell'indifferenza, non anestetizzare le coscienze' chiede la senatrice a vita nel suo intervento al Senato dove si asterrà dalla fiducia. Ricorda il suo passato di bambina ...

"Il progetto Lega-M5s può portare al disastro. Redistribuire ricchezza senza crearla è follia che impoverisce i Popoli" : Credeva che il mondo sarebbe stato sempre più libero dalle barriere: "Ci ritroviamo, invece, con i populisti che rischiano di fare un danno irreparabile all'euro e i dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump". Ancora dieci anni fa, Francesco Giavazzi – economista, polemista capace di aprire e alimentare il dibattito pubblico – apparteneva a una categoria di studiosi considerati depositari di un sapere quasi sacro, ...

Festa dei Popoli 2018 : Sul palco e nel prato antistante ad esso si alternano molte band con musica popolare da tutto il mondo, danze, spettacoli, oltre ad essere presentati i progetti interculturali a cui hanno partecipato,...

Festa dei Popoli 2018 - Eventi - Comune di Bari : Spettacoli, momenti conviviali e di degustazione, fotografia, artigianato e tanta musica. Oltre a nomi di artisti affermati che dalle ore 20.30 saliranno sul palco di via Ballestrero, in scaletta ci ...

Confindustria - Maurizio Gasparri : Dentro Europa per cambiarla - così ai Popoli non piace : Teleborsa, - La conclusione della relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , all'Assemblea annuale dell'associazione imprenditoriale, "ha attinto al pensiero della Thatcher" Lo ha ...

Bari - Presentata la XIII edizione della Festa dei Popoli. : Spettacoli, momenti conviviali e di degustazione, fotografia, artigianato e… tanta musica. Oltre a nomi di artisti affermati che dalle ore 20.30 saliranno sul palco di via Ballestrero, in scaletta ci ...

Yuval Steinitz : “Possibili due Stati per due Popoli ma senza Abu Mazen” : Quelli passati sono Stati giorni di travaglio per il Medio Oriente: il controverso trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme, le violenze che a Gaza hanno fatto oltre 60 vittime, l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare, i razzi iraniani su Israele e i raid in risposta. Il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Steinitz, ex...

Assisi - Angela Merkel riceve la Lampada della Pace di San Francesco/ “Pacifica convivenza dei Popoli” : Assisi, Angela Merkel riceve la Lampada della Pace di San Francesco: “Pacifica convivenza dei popoli”. La cancellerie tedesca insignita quest'oggi dell'ambizioso riconoscimento(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:07:00 GMT)

Merkel e Santos ad Assis per manifeto Europa e pace tra Popoli : L'incontro sarà l'occasione per dialogare sui temi cari ai francescani: economia, lavoro, giovani, ambiente, pace e accoglienza. Ci saranno due momenti: in Basilica Superiore, dove si terrà la ...

Giovedì a CasaPound la presentazione del libro 'La differenza dei colori di fondo Lo spirito dei Popoli : carattere e identità nazionali' : Il libro passa in rassegna tredici identità nazionali nel mondo, dal Giappone ai paesi dell'Europa: ciascuna con il proprio carattere: introverso o estroverso, razionale o intuitivo, sensoriale o ...

La Festa Artusiana a ForlimPopoli - Date 2018 : ... i tanti ristoranti coinvolti nella maniFestazione propongono menù fedeli alle oltre 700 ricette del celebre manuale artusiano ' La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene ' facendo attenzione all'...