Popoli Pop Cult Festival. Torna dal 28 giugno al 1° luglio a Bagnara. Europa : focus dell'anno : Le novità introdotte quest'anno riguardano per lo più la parte spettacoli, che si arricchisce di una componente inedita, quella dei Djs più famosi che ogni sera, nella zona del fossato che conTorna ...

Festa dei Popoli : tradizioni - colori e culture nel weekend di Montesilvano : Entrambe le serate, il sabato e la domenica, verranno animate da spettacoli musicali. Sabato 16 si terrà il concerto di musica popolare a cura di Graziano Zuccarino. Gran finale, domenica 17 giugno, ...

Ue : Salvini - torneremo a Europa divisa tra chi ascolta Popoli e chi mercati : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ‘Alle prossime elezioni europee noi del centrodestra andremo separati perché ognuno ha il suo simbolo. Ma il bello è che si smonterà l’inciucio tra democristiani e socialisti e torneremo a un’Europa divisa tra chi ascolta i popoli e chi ascolta i mercati”. Così Matteo Salvini, ministro dell’interno, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1. L'articolo Ue: Salvini, torneremo ...

La difesa di Liliana Segre di Rom e Sinti : 'No a leggi speciali per Popoli nomadi' : 'No alla tentazione dell'indifferenza, non anestetizzare le coscienze' chiede la senatrice a vita nel suo intervento al Senato dove si asterrà dalla fiducia. Ricorda il suo passato di bambina ...

"Il progetto Lega-M5s può portare al disastro. Redistribuire ricchezza senza crearla è follia che impoverisce i Popoli" : Credeva che il mondo sarebbe stato sempre più libero dalle barriere: "Ci ritroviamo, invece, con i populisti che rischiano di fare un danno irreparabile all'euro e i dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump". Ancora dieci anni fa, Francesco Giavazzi – economista, polemista capace di aprire e alimentare il dibattito pubblico – apparteneva a una categoria di studiosi considerati depositari di un sapere quasi sacro, ...

Festa dei Popoli 2018 : Sul palco e nel prato antistante ad esso si alternano molte band con musica popolare da tutto il mondo, danze, spettacoli, oltre ad essere presentati i progetti interculturali a cui hanno partecipato,...

Festa dei Popoli 2018 - Eventi - Comune di Bari : Spettacoli, momenti conviviali e di degustazione, fotografia, artigianato e tanta musica. Oltre a nomi di artisti affermati che dalle ore 20.30 saliranno sul palco di via Ballestrero, in scaletta ci ...

Confindustria - Maurizio Gasparri : Dentro Europa per cambiarla - così ai Popoli non piace : Teleborsa, - La conclusione della relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , all'Assemblea annuale dell'associazione imprenditoriale, "ha attinto al pensiero della Thatcher" Lo ha ...

Bari - Presentata la XIII edizione della Festa dei Popoli. : Spettacoli, momenti conviviali e di degustazione, fotografia, artigianato e… tanta musica. Oltre a nomi di artisti affermati che dalle ore 20.30 saliranno sul palco di via Ballestrero, in scaletta ci ...

Yuval Steinitz : “Possibili due Stati per due Popoli ma senza Abu Mazen” : Quelli passati sono Stati giorni di travaglio per il Medio Oriente: il controverso trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme, le violenze che a Gaza hanno fatto oltre 60 vittime, l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare, i razzi iraniani su Israele e i raid in risposta. Il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Steinitz, ex...

Assisi - Angela Merkel riceve la Lampada della Pace di San Francesco/ “Pacifica convivenza dei Popoli” : Assisi, Angela Merkel riceve la Lampada della Pace di San Francesco: “Pacifica convivenza dei popoli”. La cancellerie tedesca insignita quest'oggi dell'ambizioso riconoscimento(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:07:00 GMT)

Merkel e Santos ad Assis per manifeto Europa e pace tra Popoli : L'incontro sarà l'occasione per dialogare sui temi cari ai francescani: economia, lavoro, giovani, ambiente, pace e accoglienza. Ci saranno due momenti: in Basilica Superiore, dove si terrà la ...

Giovedì a CasaPound la presentazione del libro 'La differenza dei colori di fondo Lo spirito dei Popoli : carattere e identità nazionali' : Il libro passa in rassegna tredici identità nazionali nel mondo, dal Giappone ai paesi dell'Europa: ciascuna con il proprio carattere: introverso o estroverso, razionale o intuitivo, sensoriale o ...