Annunciati tre nuovi giochi di Pokémon : Giornata di festa per i fan dei Pokémon: in queste ore lo sviluppatore Game Freak ha annunciato infatti l’arrivo di ben tre giochi di ruolo che ruotano attorno ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri ormai nel lontano 1996. I primi due, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! sono spin off della serie principale sviluppati in esclusiva per Nintendo Switch. La differenza tra i due giochi riguarda il Pokémon di partenza ...

Pokémon : Let’s Go - Pikachu! & Let’s Go - Eevee! – i nuovi titoli della saga in arrivo su Switch a Novembre : Nintendo ha annunciato Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, due nuovi titoli ambientati nella regione di Kanto che costituiscono il debutto su Nintendo Switch della classica modalità RPG/avventura, vista per la prima volta nel 1996 su Pokémon Rosso e Pokémon Blu, in arrivo il 16 Novembre. Grazie alla maggior potenza dell’hardware della Switch rispetto a quello delle altre console portatili della casa ...

Pokemon GO - nuovi arrivi da Alola Video : 3 nuovi arrivi dalla regione di Alola in Pokemon GO. Che Niantic avesse intenzione di aggiungere ulteriori generazioni [Video] rispetto a quelle gia' presenti nell'applicazione finora, non era certo una novita'. Tuttavia, nessuno si aspettava l'avvento dei Pokemon di settima generazione, gia' disponibili in titoli quali Sole, Luna ed Ultrasole e Ultraluna. Al momento in GO siamo fermi alla terza generazione. L'annuncio ha colto di ...