Poco trasparente l’offerta Iliad Italia? L’operatore non ci sta e si difende così

(Di sabato 16 giugno 2018) Tutti contro l''offertae la sua presunta poca trasparenza. Nei giorni scorsi abbiamo esaminato nello specifico l'esposto contro il vettore dell’A.E.C.I (Associazione Europea Consumatori indipendenti) che è andata giù pesante nell'esaminare l'unica tariffa del nuovo protagonista del mercato mobileno. La risposta dell'operatore non si è fatta attendere con l'intento di dissipare tanti dubbi pure nati nella mente dei già clienti e dei potenziali tali, in bilico per la portabilità.Prima di esaminare il contrattacco del nuovissimo vettore , meglio ritornare prima sui capi di accusa dell' A.E.C.I. In sostanza l'associazione dei consumatori ha esaminato due aspetti in particolare dell'offerta, ossia il roaming dati all'estero e il traffico extra-soglia. Si lamenta infatti scarsa trasparenza nell'aver definito i GB esatti concessi in navigazione nei paesi europei ...