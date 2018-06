Playground Games entrano in Microsoft : "vogliamo diventare i migliori sviluppatori del mondo" : Il capo di Playground Games, Gavin Raeburn, ha detto la sua riguardo i nuovi obbiettivi che lo studio si è prefissato in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft.Lo sviluppatore è ora uno studio di proprietà del colosso americano, ecc ora le parole di Raeburno riportate da MCVUK:"Ora che facciamo parte della famiglia Xbox siamo spinti a creare giochi ancora migliori rispetto a quanto fatto in precedenza".Read more…