Perché Trump litiga con l’Europa

Trump : in Nordcorea spiagge immense - Perché non farci degli hotel? : Ho detto guarda che vista, perché non farci un bel residence? [...] Potreste avere i migliori hotel del mondo proprio lì. Pensateci, dalla prospettiva immobiliare. Tu hai la Corea del Sud, hai la ...

Summit fra Trump e Kim Jong-Un - Rodman in lacrime : “anche merito mio! Io minacciato di morte perchè…” [VIDEO] : Intervistato dopo il Summit fra Trump e Kim Jong-Un, l’ex cestista dei Chicago Bulls e attuale ‘mediatore’ fra le due nazioni, Dennis Rodman, è scoppiato a piangere in diretta tv Donald Trump e Kim Jong-Un si sono finalmente incontrati. I due leader rispettivamente di USA e Corea del Nord, hanno avuto un colloquio storico, un faccia a faccia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il merito di questo incontro va dato ...

Il summit Kim-Trump visto dai dissidenti nordcoreani - controlli rigidissimi a Pyongyang Perché sia raccontato solo da media di regime : Caccia senza quartiere e senza sosta ai proprietari di telefonini cinesi. È una delle misure speciali del famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del nord. Fa parte di una strategia messa a punto per evitare che il summit del secolo fra Donald Trump e Kim Jong Un sia raccontato anche da media non controllati dal regime.Una fonte della Provincia di Ryanggang ha rivelato al sito di dissidenti rifugiati nella Corea del ...

Trump twitta e il G7 va in frantumi. Cosa è successo e Perché : ... il presidente americano ha detto ai leader stranieri che devono ridurre drasticamente le barriere commerciali con gli Stati Uniti o rischieranno di perdere l'accesso alla più grande economia del ...

Gli Warriors sono Campioni NBA - ma la visita alla Casa Bianca salta. Trump svela : “non li invito perchè…” : Donald Trump ha fatto sapere che non inviterà i Golden State Warriors, neo Campioni NBA, alla Casa Bianca: al Presidente USA non sono piaciute le dichiarazioni dei giorni scorsi di Curry e compagni L’anno scorso, dopo aver vinto il titolo NBA, i Golden State Warriors avevo boicottato la visita alla Casa Bianca per lanciare un segnale di protesta contro le politiche del Presidente Trump. Quest’anno, avendo svelato in precedenza la ...

Perché i tedeschi sono così arrabbiati con l'ambasciatore di Trump : Quello di Richard Grenell, ambasciatore americano a Berlino, non è stato uno scivolone. Il diplomatico ha rilasciato un’intervista a Breitbart – sito di estrema destra un tempo guidato da Steve Bannon, teorizzatore di un'internazionale dell’alt-right – e venendo meno all’aplomb che si addice a un di

Russiagate - Trump : “Potrei darmi la grazia da solo - ma non serve perchè non ho commesso reati” : Il presidente Trump pensa di avere il diritto di perdonarsi, ma non intende farlo perché non ha commesso alcun reato. Lo ha dichiarato lui stesso via Twitter, aggiungendo che la nomina del procuratore speciale Mueller è a suo giudizio «anti costituzionale»....

Perché Trump ha deciso di rompere la tregua commerciale con la Cina : Donald Trump ha fatto saltare la tregua commerciale con la Cina proprio mentre chiede a Pechino un appoggio nei delicati negoziati nucleari con la Corea del Nord. La Casa Bianca annuncia che procederà ...

Perché è davvero saltato lo storico incontro tra Trump e Kim Jong-un : Il previsto e storico vertice di Singapore tra Usa e Corea del Nord, ra Donald Trump e Kim Jong-un, non si farà. E la Casa Bianca starebbe persino valutando la possibilità di imporre nuove sanzioni...

Corea del Nord - a rischio incontro Kim Jong un-Trump/ Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit : Corea del Nord, a rischio incontro Kim Jong un-Trump: Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit. Le manovre militari degli Stati Uniti e Corea del Sud non sono l'unica ragione...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:25:00 GMT)

“Melania Trump in ospedale”. Il motivo del ricovero. La Casa Bianca ha dato la notizia e spiegato il Perché dell’intervento : La notizia è stata data come un fulmine a ciel sereno. Ovviamente, trattandosi della First Lady americana non tutte le informazioni riescono a venire fuori in anticipo, ed ecco che stavolta ci si è ritrovati davanti al fatto compiuto: la 48enne moglie del presidente Donald Trump è stata operata al Walter Reed National Military Medical Center, alle porte di Washington, nella mattinata e rimarrà ricoverata per tutta la settimana. La first ...

Prodi condanna Trump sull'Iran E se la mossa Usa fosse giusta? Ecco Perché il Professore sbaglia : Romano Prodi condanna con parole di fuoco il Presidente americano Trump per non avere ratificato l’accordo con l’Iran, ma commette proprio questo genere di errore. Sostiene che la mossa di Trump è dannosa, e addirittura nemmeno ipotizza Segui su affaritaliani.it

Perché Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore : Per diverse caratteristiche della città-stato del sud-est asiatico, che ha buoni rapporti con Stati Uniti e Corea del Nord ed è un posto molto sicuro The post Perché Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore appeared first on Il Post.